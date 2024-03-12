Ко второй годовщине боев за Мариуполь в Украине отмечают подвиг воинов "Азова"

Начиная с февраля 2022 года, в Мариуполе шли кровопролитные бои. С первого марта мариупольский гарнизон в полном окружении держал оборону города, которая длилась 86 дней.

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Для оккупации Мариуполя оккупационная армия РФ не жалела ни ресурсов, ни вооружения, ни пушечного мяса. На бомбардировку и захват города российское руководство только в первые недели полномасштабной войны потратило не менее 1,1 млрд долларов, пишет" Цензор" к годовщине боев.

Мариуполь атаковали многочисленные российские подразделения, включая элитные бригады морской пехоты и десанта. Численность вражеского контингента насчитывала, по разным оценкам, до 22 тысяч россиян. Им противостояли около 5,7 тыс. украинских воинов с очень ограниченным количеством оружия и боеприпасов, не имея артиллерии, авиации и флота.

При таких сверхсложных условиях организацию обороны города взял на себя полк "Азов" под командованием Дениса Прокопенко (Редиса).

Денис Прокопенко (Редис)

Город также обороняли 36-я бригада морской пехоты, пограничники, подразделения Нацгвардии, Вооруженных Сил Украины, тероборона, Нацполиция.

"Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника. Мы абсолютно сознательно пошли в этот котел", — заявлял впоследствии Редис.

В окружении способность вести боевые действия полностью зависела от логистики. Обеспечением гарнизона всем необходимым для обороны занимался заместитель командира "Азова" по тыловому обеспечению Иван Игнатьев (Игнат).

Иван Игнатьев (Игнат)

Если бы гарнизон вышел из Мариуполя, вражеская армия могла бы быстро оккупировать Запорожье или Днепр. Поэтому такой вариант командованием "Азова" никогда не рассматривался — воины получили приказ сражаться до последнего.

"Защитники Мариуполя сражаются один на один с превосходящими силами противника. И черт возьми, проявляют такую выдержку и героизм, что Украина должна знать, что значит быть верными Родине", — говорил в одном из своих многочисленных обращений Святослав Паламар (Калина), заместитель командира "Азова".

Святослав Паламар (Калина)

Во время битвы за Мариуполь в феврале-мае 2022 года было уничтожено, по подтвержденным данным, около 6 тысяч военных РФ. Среди них генерал-майоры Владимир Фролов и Андрей Суховецкий, заместитель командующего Черноморского флота РФ, предатель Андрей Палий, командиры подразделений, офицеры.

Уничтожены сотни единиц техники врага. Огромные потери понесли элитные российские подразделения, включая 126-ю и 810-ю бригады, которые участвовали в агрессии против Украины еще с 2014 года.

"Защитники Мариуполя взяли огонь на себя, чтобы выиграть время на получение западного оружия, организацию обороны Украины и стабилизацию фронта. Они сделали это сознательно, трезво оценивая скромные шансы остаться в живых", — пишет Цензор.