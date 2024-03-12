До другої річниці боїв за Маріуполь в Україні відзначають подвиг воїнів "Азову"

Починаючи з лютого 2022 року, в Маріуполі точились кровопролитні бої. З першого березня маріупольський гарнізон у повному оточенні тримав оборону міста, яка тривала 86 днів.

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Для окупації Маріуполя окупаційна армія РФ не шкодувала ані ресурсів, ані озброєння, ані гарматного м’яса. На бомбардування і захоплення міста російське керівництво тільки в перші тижні повномасштабної війни витратило щонайменше 1,1 млрд доларів, пише "Цензор" до річниці боїв.

Маріуполь атакували численні російські підрозділи, включаючи елітні бригади морської піхоти і десанту. Чисельність ворожого контингенту налічувала, за різними оцінками, до 22 тисяч росіян. Їм протистояли близько 5,7 тис. українських воїнів з дуже обмеженою кількістю зброї та боєприпасів, не маючи артилерії, авіації та флоту.

За таких надскладних умов організацію оборони міста взяв на себе полк "Азов" під командуванням Дениса Прокопенка (Редіса).

Денис Прокопенко (Редіс)

Місто також обороняли 36-та бригада морської піхоти, прикордонники, підрозділи Нацгвардії, Збройних Сил України, тероборона, Нацполіція.

"Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника. Ми абсолютно свідомо пішли в цей котел", — заявляв згодом Редіс.

В оточенні здатність вести бойові дії цілковито залежала від логістики. Забезпеченням гарнізону усім необхідним для оборони опікувався заступник командиру "Азову" з тилового забезпечення Іван Ігнатьєв (Ігнат).

Іван Ігнатьєв (Ігнат)

Якби гарнізон вийшов з Маріуполя, ворожа армія могла б швидко окупувати Запоріжжя або Дніпро. Тож такий варіант командуванням "Азову" ніколи не розглядався — воїни отримали наказ битися до останнього.

"Оборонці Маріуполя б’ються сам на сам з переважаючими силами противника. Та чорт забирай, проявляють таку витримку і героїзм, що Україна повинна знати, що означає бути вірними Батьківщині", — говорив в одному зі своїх численних звернень Святослав Паламар (Калина), заступник командира "Азову".

Святослав Паламар (Калина)

Під час битви за Маріуполь у лютому-травні 2022 року було знищено, за підтвердженими даними, близько 6 тисяч військових РФ. Серед них генерал-майори Володимир Фролов і Андрій Суховєцький, заступник командувача Чорноморського флоту РФ, зрадник Андрій Палій, командири підрозділів, офіцери.

Знищено сотні одиниць техніки ворога. Величезних втрат зазнали елітні російські підрозділи, включно із 126-ою і 810-ою бригадами, які брали участь в агресії проти України ще з 2014 року.

"Оборонці Маріуполя взяли вогонь на себе, щоб виграти час на отримання західної зброї, організацію оборони України та стабілізацію фронту. Вони зробили це свідомо, тверезо оцінюючи скромні шанси залишитися у живих", — пише Цензор.