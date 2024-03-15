Если квартира, то бизнес-класс: преимущества, отличия, стереотипы

Приобретение недвижимости с каждым годом становится все более ответственным делом. Покупателей интересует не только стоимость квадратного метра и планировки, но и локация объекта, дизайн и архитектура, безопасность, различные дополнительные "фишки", которые упрощают жизнь. Именно поэтому девелоперы создают жилые комплексы бизнес-класса — стильные, современные, технологичные. Но существует много стереотипов и откровенно ошибочных представлений о таком жилье. Один из них заключается во мнении, что бизнес-сегмент — это необоснованно дорогие квартиры "для избранных".

Related video

Разбираем особенности бизнес-класса, его конкурентные преимущества и развенчиваем главные мифы вместе с экспертами девелоперской компании Greenville.

Классовые различия

Первую классификацию жилья в Украине предложили еще в 2007 году. Были согласованы около 90 критериев и технических характеристик. Однако со временем вкусы и требования покупателей изменились, появились новые тренды, технологии, материалы. Тогда Конфедерация строителей Украины предложила новую классификацию, которая сохраняется до сих пор: эконом, комфорт, бизнес и премиум. Позже стали выделять еще комфорт-плюс и бизнес-плюс. Разбираться в особенностях каждого класса покупателю стало труднее.

ЖК Greenville Park

"Вообще эта сегментация довольно условна, потому что иногда границы между сегментами размываются, а на законодательном уровне это пока не закреплено. Класс проекта, в целом, определяется по совокупности факторов. Во внимание берется расположение, качество материалов, архитектурные решения, технологии, придомовая территория и ее наполнение, инфраструктура, наличие паркомест, дополнительные опции (входная группа, система контроля доступа, технологии "умного дома" и т.д.). Каждая из перечисленных составляющих напрямую формирует стоимость квадратного метра", — отмечает руководитель проектов компании Greenville Наталья Дубик.

По данным портала 100realty.ua, в последние годы среди новостроек Киева примерно 42% относятся к комфорт-классу, 28% приходится на бизнес-класс, 22% — эконом, все остальное — премиум и различные внеклассные проекты.

ЖК Greenville Park

Что такое бизнес-класс?

Обычно жилые комплексы бизнес-сегмента возводятся в центральных районах города. Именно поэтому обязательное условие — наличие развитой инфраструктуры и удобная транспортная развязка. Метро, учебные заведения, аптеки, больницы, кафе, магазины, парки и скверы — все должно быть поблизости. Например, киевский жилой комплекс Greenville Park находится в исторической части столицы, на Подоле. До ближайшей станции метро "Лукьяновская" около 10 минут пешком. Совсем рядом — посольство Азербайджана и живописный сквер имени Гейдара Алиева.

Еще один критерий бизнес-класса — уникальная концепция проекта и качественные стройматериалы. Как правило, для строительства используются экологически чистые, энергосберегающие, долговечные материалы, устойчивые к климатическому воздействию. Вентилируемый фасад, облицовка из керамогранита, панорамные окна, звукоизоляция и большое количество дополнительных опций — все это о бизнес-сегменте.

В планировках квартир на первом месте функциональность и большое свободное пространство. Именно поэтому, предлагаются свободные планировки. Однокомнатные квартиры начинаются с 45 кв.м, "двушки" — от 65 кв.м, трехкомнатные — от 90 кв.м. Последние этажи могут быть отведены под квартиры с террасами, а эксплуатируемая крыша используется под лаунж-зоны.

"Покупатели в последние годы все больше отходят от показательной роскоши к подчеркнуто сдержанному, но уютному концепту оформления жилья. Популярны, например, скандинавский стиль и лофт — со свободным пространством, светлыми тонами, четкой геометрией линий и форм. Планировки в бизнес-классе дают возможность сполна реализовать такую задумку", — подчеркивает руководитель департамента продаж Greenville Сусанна Караханян.

Большое внимание уделяется внутренней территории жилого комплекса. Она должна быть закрытой и находиться под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Важная характерная черта — зеленые зоны и лаунж-пространство для отдыха или прогулок, территория для выгула домашних животных.

Бизнес-классу также присуща коммерческая инфраструктура на первых этажах: кофейни, фитнес-залы, барбершопы, салоны красоты, магазины, медицинские учреждения, офисы. Еще одна отличительная черта — входная группа (лобби). Просторная, с круглосуточным консьерж-сервисом, видеонаблюдением и другими опциями, входная группа качественно отличает бизнес-класс. В Greenville Park дизайнерское лобби гостиничного типа с системой контроля доступа и бизнес-зоной, где можно проводить деловые встречи или дистанционно работать. Также на первом этаже есть детская комната, отдельное помещение для колясок и велосипедов, лапомойка для домашних любимцев.

Важный признак бизнес-класса — многоярусный подземный паркинг. Значимость паркинга выросла в период войны. Это не только безопасное место для автомобиля, но и надежное укрытие для жильцов во время воздушной тревоги. Кроме обязательных систем безопасности паркинги обустраивают различными технологическими "фичами". В ЖК Greenville Park, например, есть паркоместа, обустроенные зарядными станциями для электрокаров.

"Когда люди покупают квартиру из этого сегмента, они покупают не столько недвижимость, сколько соответствующий образ жизни — динамичный, активный, успешный. Именно поэтому среди наших клиентов преимущественно работники IT-сферы, предприниматели, представители креативных профессий", — резюмирует Сусанна Караханян.

Итак, бизнес-класс — это не просто квадратные метры, а полифункциональное пространство для жизни, работы, досуга, воспитания детей и развития.

Что не так с представлениями о бизнес-классе?

Рассмотрим главные стереотипы о жилье бизнес-сегмента и попробуем развенчать их.

"Бизнес-класс — это слишком дорого". Цены сейчас действительно не низкие. Свою роль дополнительно сыграла война и повышение себестоимости строительства. Но экономия будет в будущем. Что экономит владелец квартиры в таком комплексе? Время — самый ценный ресурс. Учитывая расположение, жители бизнес-класса все необходимое имеют рядом. Более того, иногда нужно просто спуститься на лифте на первый этаж, где находятся коммерческие помещения. Не надо стоять в пробках, уменьшаются лишние расходы топлива, уменьшается эксплуатация автомобиля. Собственное паркоместо в подземном паркинге — также существенная экономия. А еще сейчас в связи с войной и общим падением спроса девелоперы предлагают клиентам выгодные и гибкие условия рассрочки, различные скидки, акционные предложения.

"Жить в центре города — шумно и опасно". При проектировании комплексов бизнес-класса безопасность и комфорт жильцов — это приоритет. Закрытая территория, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, система контроля доступа, ресепшн и постоянная сервисная поддержка — это именно то, что делает проживание безопасным и спокойным. А полная звукоизоляция создает в квартире уют и защищает от внешних раздражителей.

"Бизнес-класс только для элиты". Возможно, лет 10 назад подобное утверждение было бы отчасти обоснованным. Но сейчас все сильно изменилось. Главная целевая аудитория такого жилья — это middle-class и upper middle-class. Предприниматели, айтишники, топ-менеджеры, врачи, аграрии, педагоги — вот неполный перечень тех, кто покупает такие квартиры согласно аналитики компании Greenville за прошлый год. Сейчас к этому списку добавились еще военнослужащие. То есть, недвижимость бизнес-класса могут позволить себе далеко не только богачи.

"Хотим свой дизайн квартиры, а не то, что предлагает застройщик". Нередко клиенты, обращаясь в отдел продаж, убеждены, что сделать ремонт по своим предпочтениям они не смогут. На самом деле, чаще всего квартиры в бизнес-классе продаются со свободными планировками. Итак, какой будет квартира мечты определять только владельцу.

ЖК Greenville Park

"Застройщик не гарантирует ни сроков сдачи, ни надежности". Это правда. А в период войны и кризиса — тем более. Но и здесь многое зависит от покупателя. Важно выбирать ЖК от застройщика с авторитетом, историей, чистой репутацией, большим опытом и портфелем успешных проектов. Необходимо обратить внимание на отзывы инвесторов на различных форумах и в чатах, источники финансирования компании. Разрешительная документация, целевое назначение земельного участка — весь пакет документов надо изучать тщательно. Еще лучше проконсультироваться у юристов. Важный аспект — темпы и ход строительства. С начала года в столице чуть более 20% объектов бизнес-класса интенсивно строятся. А о возобновлении работ в течение прошлого года заявляли до 80% девелоперов. Надо отличать действительно активное строительство от имитации.

"Город в городе" — это будущее

ЖК Greenville Park

Последние годы девелоперы в Украине активно внедряют концепцию "город в городе". Ее главная черта — автономность и многофункциональность. На территории жилого комплекса, таким образом, вся инфраструктура мини-города рядом с жильцом — от зоомагазина до торговых центров, коворкингов и детских садов. Создаются условия для полноценной жизни, работы, досуга. Девелоперы и архитекторы видят, что будущее именно за этой концепцией. Такие проекты рассчитаны на аудиторию старше 30 лет с семьями, крепкими социальными связями, высокооплачиваемой работой и пониманием чего они хотят от жизни.

Лицензия ЧП "РЕМСЕРВИС" №2013022078 от 05 ноября 2015 г.

Разрешение на выполнение строительных работ от 18 июля 2011 г. № КВ 11411017721