Якщо квартира, то бізнес-клас: переваги, відмінності, стереотипи

Придбання нерухомості з кожним роком стає все більш відповідальною справою. Покупців цікавить не лише вартість квадратного метру та планування, але й локація об’єкту, дизайн та архітектура, безпека, різноманітні додаткові "фішки", які спрощують життя. Саме тому девелопери створюють житлові комплекси бізнес-класу — стильні, сучасні, технологічні. Але існує багато стереотипів та відверто хибних уявлень про таке житло. Один із них полягає в думці, що бізнес-сегмент — це необгрунтовано дорогі квартири "для обраних".

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Розбираємо особливості бізнес-класу, його конкурентні переваги та розвінчуємо головні міфи разом з експертами девелоперської компанії Greenville.

Класові відмінності

Першу класифікацію житла в Україні запропонували ще в 2007 році. Були узгоджені близько 90 критеріїв та технічних характеристик. Проте з часом смаки та вимоги покупців змінилися, з’явилися нові тренди, технології, матеріали. Тоді Конфедерація будівельників України запропонувала нову класифікацію, яка зберігається до сьогодні: економ, комфорт, бізнес та преміум. Пізніше стали виділяти ще комфорт-плюс та бізнес-плюс. Розбиратися в особливостях кожного класу покупцю стало важче.

ЖК Greenville Park

"Взагалі ця сегментація доволі умовна, тому що іноді межі між сегментами розмиваються, а на законодавчому рівні це поки що не закріплено. Клас проекту, в цілому, визначається за сукупністю факторів. До уваги береться розташування, якість матеріалів, архітектурні рішення, технології, прибудинкова територія та її наповнення, інфраструктура, наявність паркомісць, додаткові опції (вхідна група, система контролю доступу, технології "розумного будинку" тощо). Кожна з перелічених складових напряму формує вартість квадратного метру", — зазначає керівник проектів компанії Greenville Наталія Дубик.

За даними порталу 100realty.ua, в останні роки серед новобудов Києва приблизно 42% відносяться до комфорт-класу, 28% припадає на бізнес-клас, 22% — економ, все інше — преміум та різноманітні позакласові проекти.

ЖК Greenville Park

Що таке бізнес-клас?

Зазвичай житлові комплекси бізнес-сегменту зводяться в центральних районах міста. Саме тому обов’язкова умова — наявність розвиненої інфраструктури та зручна транспортна розв’язка. Метро, навчальні заклади, аптеки, лікарні, кафе, магазини, парки та сквери — все має бути поблизу. Наприклад, київський житловий комплекс Greenville Park знаходиться в історичній частині столиці, на Подолі. До найближчої станції метро "Лук’янівська" близько 10 хвилин пішки. Зовсім поруч — посольство Азербайджану та мальовничий сквер імені Гейдара Алієва.

Ще один критерій бізнес-класу — унікальна концепція проекту та якісні будматеріали. Як правило, для будівництва використовуються екологічно чисті, енергозберігаючі, довговічні матеріали, стійкі до кліматичного впливу. Вентильований фасад, облицювання із керамограніту, панорамні вікна, звукоізоляція та велика кількість додаткових опцій — все це про бізнес-сегмент.

У плануваннях квартир на першому місці функціональність та великий вільний простір. Саме тому, пропонуються вільні планування. Однокімнатні квартири починаються з 45 кв.м, "двушки" — від 65 кв.м, трикімнатні — від 90 кв.м. Останні поверхи можуть бути відведені під квартири з терасами, а експлуатований дах використовується під лаунж-зони.

"Покупці в останні роки все більше відходять від показової розкоші до підкреслено стриманого але затишного концепту оформлення житла. Популярні, наприклад, скандинавський стиль та лофт — з вільним простором, світлими тонами, чіткою геометрією ліній та форм. Планування в бізнес-класі дають можливість сповна реалізувати такий задум", — підкреслює керівник департаменту продажів Greenville Сусанна Караханян.

Велика увага приділяється внутрішній території житлового комплексу. Вона має бути закритою та знаходитися під цілодобовою охороною та відеоспостереженням. Важлива характерна риса — зелені зони та лаунж-простір для відпочинку чи прогулянок, територія для вигулу домашніх тварин.

Бізнес-класу також притаманна комерційна інфраструктура на перших поверхах: кав’ярні, фітнес-зали, барбершопи, салони краси, магазини, медичні установи, офіси. Ще одна відмінна риса — вхідна група (лобі). Простора, з цілодобовим консьєрж-сервісом, відеоспостереженням та іншими опціями, вхідна група якісно відрізняє бізнес-клас. У Greenville Park дизайнерське лобі готельного типу з системою контролю доступу та бізнес-зоною, де можна проводити ділові зустрічі або дистанційно працювати. Також на першому поверсі є дитяча кімната, окреме приміщення для колясок та велосипедів, лапомийка для домашніх улюбленців.

Важлива ознака бізнес-класу — багатоярусний підземний паркінг. Значимість паркінгу виросла в період війни. Це не тільки безпечне місце для автомобіля, але й надійне укриття для мешканців під час повітряної тривоги. Крім обов’язкових систем безпеки паркінги облаштовують різними технологічними "фічами". У ЖК Greenville Park, наприклад, є паркомісця, облаштовані зарядними станціями для електрокарів.

"Коли люди купують квартиру з цього сегменту, вони купують не стільки нерухомість, скільки відповідний спосіб життя — динамічний, активний, успішний. Саме тому серед наших клієнтів переважно працівники IT-сфери, підприємці, представники креативних професій", — резюмує Сусанна Караханян.

Отже, бізнес-клас — це не просто квадратні метри, а поліфункціональний простір для життя, роботи, дозвілля, виховання дітей та розвитку.

Що не так з уявленнями про бізнес-клас?

Розглянемо головні стереотипи про житло бізнес-сегменту та спробуємо розвінчати їх.

"Бізнес-клас — це занадто дорого". Ціни зараз дійсно не низькі. Свою роль додатково зіграла війна та підвищення собівартості будівництва. Але економія буде в майбутньому. Що заощаджує власник квартири в такому комплексі? Час — найцінніший ресурс. Зважаючи на розташування, мешканці бізнес-класу все необхідне мають поруч. Більше того, іноді потрібно просто спуститися на ліфті на перший поверх, де знаходяться комерційні приміщення. Не треба стояти в заторах, зменшуються зайві витрати палива, зменшується експлуатація автомобіля. Власне паркомісце в підземному паркінгу — також суттєва економія. А ще зараз у зв’язку з війною та загальним падінням попиту девелопери пропонують клієнтам вигідні та гнучкі умови розтермінування, різноманітні знижки, акційні пропозиції.

"Жити в центрі міста — гучно і небезпечно". При проектуванні комплексів бізнес-класу безпека та комфорт мешканців — це пріоритет. Закрита територія, цілодобова охорона та відеоспостереження, система контролю доступу, ресепшн та постійна сервісна підтримка — це саме те, що робить проживання безпечним і спокійним. А повна звукоізоляція створює в квартирі затишок і захищає від зовнішніх подразників.

"Бізнес-клас лише для еліти". Можливо, років 10 тому подібне твердження було б частково обгрунтованим. Але зараз все сильно змінилося. Головна цільова аудиторія такого житла — це middle-class та upper middle-class. Підприємці, айтівці, топ-менеджери, лікарі, аграрії, педагоги — ось неповний перелік тих, хто купує такі квартири згідно аналітики компанії Greenville за минулий рік. Зараз до цього списку додалися ще військовослужбовці. Тобто, нерухомість бізнес-класу можуть дозволити собі далеко не тільки багатії.

"Хочемо свій дизайн квартири, а не те, що пропонує забудовник". Нерідко клієнти, звертаючись до відділу продажів, переконані, що зробити ремонт за своїми вподобаннями вони не зможуть. Насправді, найчастіше квартири у бізнес-класі продаються з вільними плануваннями. Отже, якою буде квартира мрії визначати лише власнику.

ЖК Greenville Park

"Забудовник не гарантує ні термінів здачі, ні надійності". Це правда. А в період війни та кризи — тим більше. Але і тут багато що залежить від покупця. Важливо обирати ЖК від забудовника з авторитетом, історією, чистою репутацією, великим досвідом та портфелем успішних проектів. Необхідно звернути увагу на відгуки інвесторів на різних форумах та в чатах, джерела фінансування компанії. Дозвільна документація, цільове призначення земельної ділянки — весь пакет документів треба вивчати прискіпливо. Ще краще проконсультуватися у юристів. Важливий аспект — темпи та хід будівництва. З початку року в столиці дещо більше 20% об’єктів бізнес-класу інтенсивно будуються. А про відновлення робіт протягом минулого року заявляли до 80% девелоперів. Треба відрізняти справді активне будівництво від імітації.

"Місто в місті" — це майбутнє

ЖК Greenville Park

Останні роки девелопери в Україні активно впроваджують концепцію "місто в місті". Її головна риса — автономність та багатофункціональність. На території житлового комплексу, таким чином, вся інфраструктура міні-міста поруч з мешканцем — від зоомагазину до торгових центрів, коворкінгів та дитячих садочків. Створюються умови для повноцінного життя, роботи, дозвілля. Девелопери та архітектори вбачають, що майбутнє саме за цією концепцією. Такі проекти розраховані на аудиторію старше 30 років з родинами, міцними соціальними зв’язками, високооплачуваною роботою та розумінням чого вони хочуть від життя.

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