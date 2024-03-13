Кроме Залужного еще несколько военных могут стать дипломатами, но есть нюанс — Forbes

Несколько военных ВСУ могли бы получить должность посла, в частности, в странах Африки. Но имеют сложности с увольнением со службы из-за ограниченного перечня оснований для увольнения.

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Послами Украины кроме экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного могут стать еще несколько военных. Тормозит этот вопрос проблема с их увольнением. Об этом пишет со ссылкой на собственные источники в Правительстве Forbes Ukraine.

Отмечается, что в 2023 году Украина согласовала послом в Венгрии преподавателя и военнослужащего-добровольца Федора Шандора. Киев получил согласие Будапешта, но новоназначенный посол до сих пор так и не начал исполнять обязанности. Одна из причин задержки — юридическая, поскольку возникли проблемы с увольнением его с военной службы.

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Отмечается, что по закону военных сложно уволить со службы во время военного положения. Это можно сделать только по 4-х причинам — если есть обвинительный приговор, по возрасту, по заключению ВВК или по семейным обстоятельствам.

"Шандор — не единственный пример. Еще несколько военных ВСУ могли бы получить должность посла, в частности, в странах Африки. Но также имеют сложности с увольнением со службы из-за ограниченного перечня оснований", — пишет издание.

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"Также они могут по собственному опыту доносить до иностранцев правду о развязанной Россией захватнической войне", — отмечают в МИД.

Напомним, что 8 февраля президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главкома ВСУ, а уже через месяц его согласовали на посла в Лондоне и ждут согласия от Британии.