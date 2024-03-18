Кроме борделя, нигде не увидите: ведущая в Швеции назвала украинок проститутками

Посольство Украины в Швеции призвало журналистку публично извиниться перед украинками, на что та ответила, что ей не за что просить извиниться.

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В Швеции журналистка Элаф Али во время эфира развлекательной программы "IFS — invandrare för svenskar" на национальном канале SVT назвала украинок проститутками. Посольство Украины в Швеции требует от ведущей извинений. Об этом сообщает "Wonderzine Украина".

"Они блондинки и голубоглазые, поэтому вы не замечаете их присутствия, кроме как в борделях", — сказала на шоу журналистка.

Посольство Украины в Швеции отреагировало на комментарий журналистки и призвало ее публично извиниться перед украинцами.

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"Считаем такие высказывания глубоко оскорбительными и абсолютно неприемлемыми, учитывая обстоятельства полномасштабной российской военной агрессии против Украины, которая заставила украинских женщин спасать свою жизнь и жизнь своих детей за рубежом. Призываем журналистку Элаф Али к публичному извинению, а руководство канала SVT — принять необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Журналистка прокоментуала, что не видит того, за что ей надо просить прощения.

На канале на слова журналистки и на скандал, который они вызвали среди общественности, не отреагировали.

В сети также отреагировали на слова журналистки. Отдельные граждане Швеции извинились за слова журналистки.

"От имени Швеции я хотел бы извиниться за эту глупую суку. Здесь, в Швеции, подавляющее большинство (97% по опросам) поддерживает Украину. Эта женщина — буквально ничтожество, которое пытается привлечь внимание, будучи провокационной", — отметил один из пользователей.

Кристина Хилл, ответственный издатель IFS и программный менеджер SVT, говорит, что никак не будут наказывать журналистку.

"Нет, конечно, мы этого не сделаем. Сказанное в программе — это в рамках свободы слова", — сказала она.

Понятно, что люди отреагировали на комментарий, сказала Гилл и подчеркнула, что IFS — это комедийная программа.

"Это программа, которая играет со стереотипами и национальностью, которые мы, возможно, не привыкли слышать в Швеции, и создает юмор из них", — говорит она.

Напомним, что в центре Варшавы изнасиловали 20-летнюю украинку. Она возвращалась домой, когда на нее прямо в центре города напал незнакомый мужчина. В это время рядом прошли несколько человек, и ни один не вызвал полицию.