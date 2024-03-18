"Кричала и просила выпустить меня": украинки поделились жуткими историями из Польши

Украинская модель оказалась заблокированной в машине после того, как отказалась платить 300 злотых вместо 20 за 5-минутную поездку от вокзала. Ее история заставила актрису Екатерину Тышкевич вспомнить, как ее едва не высадили посреди трассы из-за неожиданной поддержки со стороны полячек.

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Украинская модель Кристина Петрочук рассказала о случае, который произошел с ней в Варшаве, и предупредила украинок об опасности. Об этом известно из ее публикации в соцсетях от 17 марта.

Девушка приехала на польский вокзал с двумя тяжелыми чемоданами и рюкзаком. Она планировала вызвать службу такси Uber, но вблизи здания заметила кучу машин с фишками и наклейками. Поездка должна была занять лишь не более пяти минут, поэтому украинка решила не ждать и села в одно из авто.

По ее словам, водил таксист "очень опасно" и сразу начал расспрашивать, не из Киева ли клиентка. Когда машина остановилась возле отеля, он начал требовать вместо условленных 20 злотых 300. На это Петрочук ответила, что меньше заплатила даже за свою дорогу из Украины в Польшу.

"После этого он начинает агрессировать и кричать на меня, обзывать ку*вой и разными польскими матами... Я начала говорить, что вызову полицию, потому что он не имеет права так себя со мной вести и обманывать людей", — вспомнила пострадавшая.

Попытавшись выйти из машины, девушка поняла, что оказалась в ловушке. Ее чемоданы оставались в багажнике, а двери были заблокированы. Украинка начала стучать в окно, но прохожие не обращали на это внимания. Тогда таксист начал отъезжать от отеля со словами: "Хочешь полицию? Сейчас тебе будет полиция!".

"У меня начинают идти слезы, я сильно стучу в окно, кричу и прошу его выпустить меня. На это он еще больше на меня кричит, обзывает и замахивается руками, угрожает ударить, если не замолчу и делает громче музыку, чтобы меня не слышали прохожие", — рассказала Петрочук.

Водитель сделал большой круг, во время которого продолжал обзывать клиентку и оскорблять украинцев в целом. Вернувшись в отель, он "выбросил" девушку и ее багаж.

Модель пошла к рецепции и позвонила из отеля в полицию. Однако, как выяснилось, правоохранители на такие вызовы не приезжают. Нужно самостоятельно ехать в участок, но даже в таком случае гарантии, что заявление примут, нет. Пострадавшая не поехала в полицию, потому что боялась снова садиться в такси.

"Девушка-украинка на рецепции сказала, что у меня мало шансов им что-то доказать и пройти до конца все бюрократические нюансы, потому что я иностранка. На это они и рассчитывают", — передала Петрочук.

По ее словам, на следующий день знакомая машина стояла на том же "самом козырном месте" вблизи выхода из вокзала. Таксист Uber, который вез модель, рассказал ей, что такая история — не редкость.

"Никому такого не пожелаю, берегите себя и доверяйте только проверенным службам", — добавила Петрочук.

Девушка прикрепила скриншоты более десятка сообщений от украинок, которые сами оказались или слышали о подобных ситуациях. В комментариях женщины также делятся похожими случаями, которые произошли с ними в Польше.

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История Катерины Тышкевич

Украинская актриса Екатерина Тышкевич распространила публикацию Петрочук и поделилась собственной историей из Польши. Она рассказала, что приехала в Варшаву и должна была доехать к подруге во Вроцлав "местным BlaBlaCar".

"Приехала крайне раздолбанная старая тачка, на заднем сиденье уже были две местные девочки, также пассажирки. Водитель супернеопрятный и грубый, почти ногами впихнул мой чемодан в салон к девушкам, багажник был уже забит", — вспомнила Тышкевич.

Через 1,5 часа поездки пассажирки начали спорить с водителем на польском. Актриса предположила, что конфликт связан с неисправностью машины. Каждые полчаса они были вынуждены останавливаться, потому что машина глохла.

Однако вскоре стало понятно, что разговор был о другом. Водитель начал "тыкать пальцем" в Тышкевич, называя ее "украинской ку*вой" и другими нецензурными словами.

"Я обратилась к девушкам на английском, и они объяснили, что тот неуважительно высказался об Украине и лично обо мне. Довольный, что языка я не понимаю, он надеялся, что польки разделят его взгляды. Но они встали на мою защиту, а это его выбесило и сейчас он хочет высадить всех троих посреди трассы", — рассказала актриса.

Ситуация становилась все более напряженной: машина стала ломаться чаще, а в салоне появился "странный звук". Пассажирки начали общаться через телефон и договорились позже обратиться в полицию. Тышкевич предупредила подругу, что ее могут высадить посреди трассы.

Однако несмотря на агрессию водитель все же довез всех клиенток до пункта назначения "целыми и невредимыми". В течение дороги он демонстрировал "лютую ненависть к украинцам" и обвинял актрису в Волынской трагедии.

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