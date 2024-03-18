"Не знаю, как мы выжили": польской доброволец в ВСУ рассказал о боях в Украине

"Вегас" служил в Иностранном легионе, а затем в морской пехоте. По словам бойца, худшее оружие оккупантов — это кассетные снаряды.

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В составе Иностранного легиона, а затем морской пехоты ВСУ воевал польский доброволец с позывным "Вегас". В интервью польскому порталу Defence 24 военный рассказал о своем боевом пути.

"Вегас" родом из Польши, жил во Франции, а с начала полномасштабной войны сначала начал помогать беженцам из Украины. Территориально он тогда находился в Варшаве. Затем он решил присоединиться к Иностранному легиону. По словам "Вегаса", в его подразделении были американцы, британцы, бойцы из Южной Америки и Польши. Польский доброволец говорит, что проходил службу под Бахмутом возле Клещиевки.

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"Это была окопная и артиллерийская война. На каждый выпущенный наш артиллерийский снаряд падало 10 российских. На такой войне пехотинец — ничто. Переломным моментом для меня стала смерть побратима, с которой я ничего не мог поделать. Погиб от артобстрела. Я решил, что хочу быть более эффективным в борьбе с россиянами, поэтому искал другую роль на фронте. Так я попал в минометную батарею. Перевелся в украинскую морскую пехоту", — говорит о боях боец.

Уже в составе морской пехоты он воевал в Донецкой области и Запорожской. Также он говорит, что у них были мины из разных стран, даже из Ирана. Снаряды могли попасть во время попытки Тегерана поставки оружия прокси морем, который конфискуют в международных водах.

На войне нужно быть изобретательным, поэтому минометной батарее надо постоянно двигаться.

"Это битва изобретательности, мы должны быть постоянно в движении. Однако движение не защищает от опасности. По нам стреляли кассетными боеприпасами. Не знаю как, но никто из нас даже не пострадал. Это худшее оружие, которое россияне используют в своем арсенале. До сих пор я удивляюсь, как мы это пережили. Не имеет значения, где ты спрячешься, ты сможешь это получить. Окоп тебя не защитит", — подчеркнул боец.

Напомним, 28 февраля СМИ писали, что в Украине может воевать 20 тысяч иностранцев.

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