"Не знаю, як ми вижили": польській доброволець в ЗСУ розказав про бої в Україні

"Вегас" служив в Іноземному легіоні, а потім у морській піхоті. За словами бійця, найгірша зброя окупантів — це касетні снаряди.

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В складі Іноземного легіону, а потім морської піхоти ЗСУ воював польський доброволець із позивним "Вегас". В інтервʼю польському порталу Defence 24 військовий розказав про свій бойовий шлях.

"Вегас" родом з Польщі, жив у Франції, а з початку повномасштабної війни спочатку почав допомагати біженцям з України. Територіально він тоді знаходився у Варшаві. Потім він вирішив приєднатися до Іноземного легіону. За словами "Вегаса", в його підрозділі були американці, британці, з Південної Америки і Польщі. Польській доброволець каже, що проходив службу під Бахмутом біля Кліщіївки.

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"Це була окопна та артилерійська війна. На кожен випущений наш артилерійський снаряд падало 10 російських. На такій війні піхотинець — ніщо. Переломним моментом для мене стала смерть побратима, з якою я нічого не міг вдіяти. Загинув від артобстрілу. Я вирішив, що хочу бути ефективнішим у боротьбі з росіянами, тому шукав іншу роль на фронті. Так я потрапив у мінометну батарею. Перевівся в українську морську піхоту", — каже про бої боєць.

Вже в складі морської піхоти він воював на Донеччині і Запоріжжі. Також він каже, що у них були міни з різних країн, навіть з Ірану. Снаряди могли потрапити під час спроби Тегерану постачання зброї проксі морем, який конфісковують у міжнародних водах.

На війні потрібно бути винахідливим, тому мінометній батареї треба постійно рухатись.

"Це битва винахідливості, ми повинні бути постійно в русі. Однак рух не захищає від небезпеки. По нас стріляли касетними боєприпасами. Не знаю як, але ніхто з нас навіть не постраждав. Це найгірша зброя, яку росіяни використовують у своєму арсеналі. До сьогодні я дивуюся, як ми це пережили. Не має значення, де ти сховаєшся, ти зможеш це отримати. Окоп тебе не захистить", — наголосив боєць.

Нагадаємо, 28 лютого ЗМІ писали, що в Україні може воювати 20 тисяч іноземців.

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