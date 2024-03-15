"Це проблема Макрона і Шольца": розбіжності між лідерами можуть підірвати єдність Європи, — FT

На Заході стурбовані тим, що франко-німецька ворожнеча підриває європейську єдність на критичному етапі захисту України від російської агресії, зазначають журналісти.

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У п'ятницю, 15 березня, президент Франції Емманюель Макрон приїде до Берліна на переговори, які спрямовані відновити порушені відносини між Францією та Німеччиною, що зіпсувалися гострими публічними суперечками там взаємними обвинуваченнями у зв'язку з війною в Україні. Про це пише Financial Times.

За даними видання, суперечка між лідерами Франції і Німеччини досягла такого ступеня напруження, що союзники побоюються, що це підриває європейську єдність на критичному етапі захисту України від російської агресії.

Тепер напруга настільки велика, що вона стала предметом загального занепокоєння в обох країнах.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також візьме участь у п’ятничній зустрічі, яка має на меті створити образ єдності та рішучості Заходу у підтримці Україну. Але спершу Шольц і Макрон проведуть двосторонню зустріч, яка чітко спрямована відновити їхні відносини, зазначає видання.

Відносини Макрона і Шольца — що кажуть у Парижі і Берліні

"Це не французько-німецька проблема — це проблема Макрона-Шольца", — сказав Антон Гофрайтер, депутат від "Зелених" і голова Європейського комітету Бундестагу.

Утім, за його словами, "це все ще має величезний вплив на все інше".

"Щодо України наші цілі однакові", — заявила Бріжит Клінкер, депутатка від партії "Відродження" Макрона з Ельзасу.

Вона додала, що Макрон і Шольц розмовляють в середньому кожні 48 годин.

Схильність Макрона іти попереду часто викликає обурення в Берліні. Журналісти нагадують, що багато хто з жахом згадує заяву французького президента в 2019 році про те, що у НАТО "мертвий мозок".

"Проблема в тому, що ви ніколи не знаєте, якою буде його наступна ідея", — сказав Нільс Шмід, зовнішньополітичний речник партії Шольца (СДПН).

Під час поїздки до Праги минулого тижня Макрон заявив, що Європа "наближається до моменту, коли треба буде не бути боягузами".

Багато хто в Берліні сприйняли ці слова, як удар по Шольцу, який відмовився надіслати в Україну крилаті ракети великої дальності Taurus, побоюючись, що це зробить Німеччину стороною війни. Водночас такі побоювання не завадили Парижу та Лондону надіслати Україні власні крилаті ракети.

Крім того, дві держави сперечалися щодо розміру військової допомоги Україні. Під час сесії запитань і відповідей у ​​Бундестазі в середу, 13 березня, Шольц чітко зазначив, що Німеччина надасть Україні 7 мільярдів євро допомоги цього року у той час, коли Франція виділить 3 мільярди євро.

Однак за усіма цими суперечками може стояти більш фундаментальна розбіжність. І стосується вона європейської безпеки. Автори матеріалу вважають, що з огляду на ризик того, що Дональд Трамп може бути обраний президентом США і може скоротити роль США в НАТО, Макрон хоче, щоб Європа збільшила свою "стратегічну автономію". Тим часом Шольц все ще шукає прикриття в США для кожного великого кроку, який він робить щодо України, пише Financial Times.

Нагадаємо, 13 березня Politico писало, що метою зустрічі Емманюеля Макрона і Олафа Шольца є демонстрація єдності після напруженого періоду, коли франко-німецькі розбіжності щодо України переросли у відкриту ворожнечу.

14 березня у французькій газеті Le Monde вийшов матеріал, у якому йшлося про те, що Макрон говорив своєму оточенню про необхідність відправити війська в Україну. Французький президент був стурбований погіршенням ситуації на фронті, де понад два роки триває повномасштабне вторгнення росіян, яке "йде в глухий кут".