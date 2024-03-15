"Это проблема Макрона и Шольца": разногласия между лидерами могут подорвать единство Европы, — FT

На Западе обеспокоены тем, что франко-германская вражда подрывает европейское единство на критическом этапе защиты Украины от российской агрессии, отмечают журналисты.

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В пятницу, 15 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Берлин на переговоры, которые направлены восстановить нарушенные отношения между Францией и Германией, испорченные острыми публичными спорами там взаимными обвинениями в связи с войной в Украине. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, спор между лидерами Франции и Германии достиг такой степени накала, что союзники опасаются, что это подрывает европейское единство на критическом этапе защиты Украины от российской агрессии.

Теперь напряжение настолько велико, что оно стало предметом всеобщего беспокойства в обеих странах.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также примет участие в пятничной встрече, которая имеет целью создать образ единства и решимости Запада в поддержке Украины. Но сначала Шольц и Макрон проведут двустороннюю встречу, которая четко направлена восстановить их отношения, отмечает издание.

Отношения Макрона и Шольца — что говорят в Париже и Берлине

"Это не французско-немецкая проблема — это проблема Макрона-Шольца", — сказал Антон Гофрайтер, депутат от "Зеленых" и председатель Европейского комитета Бундестага.

Впрочем, по его словам, "это все еще имеет огромное влияние на все остальное".

"По Украине наши цели одинаковы", — заявила Брижит Клинкер, депутат от партии "Возрождение" Макрона из Эльзаса.

Она добавила, что Макрон и Шольц разговаривают в среднем каждые 48 часов.

Склонность Макрона идти впереди часто вызывает возмущение в Берлине. Журналисты напоминают, что многие с ужасом вспоминают заявление французского президента в 2019 году о том, что у НАТО "мертвый мозг".

"Проблема в том, что вы никогда не знаете, какой будет его следующая идея", — сказал Нильс Шмид, внешнеполитический представитель партии Шольца (СДПГ).

Во время поездки в Прагу на прошлой неделе Макрон заявил, что Европа "приближается к моменту, когда надо будет не быть трусами".

Многие в Берлине восприняли эти слова, как удар по Шольцу, который отказался прислать в Украину крылатые ракеты большой дальности Taurus, опасаясь, что это сделает Германию стороной войны. В то же время такие опасения не помешали Парижу и Лондону отправить Украине собственные крылатые ракеты.

Кроме того, два государства спорили о размере военной помощи Украине. Во время сессии вопросов и ответов в Бундестаге в среду, 13 марта, Шольц четко отметил, что Германия предоставит Украине 7 миллиардов евро помощи в этом году в то время, когда Франция выделит 3 миллиарда евро.

Однако за всеми этими спорами может стоять более фундаментальное разногласие. И касается оно европейской безопасности. Авторы материала считают, что учитывая риск того, что Дональд Трамп может быть избран президентом США и может сократить роль США в НАТО, Макрон хочет, чтобы Европа увеличила свою "стратегическую автономию". Между тем Шольц все еще ищет прикрытие в США для каждого большого шага, который он делает в отношении Украины, пишет Financial Times.

Напомним, 13 марта Politico писало, что целью встречи Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца является демонстрация единства после напряженного периода, когда франко-германские разногласия по Украине переросли в открытую вражду.

14 марта во французской газете Le Monde вышел материал, в котором говорилось о том, что Макрон говорил своему окружению о необходимости отправить войска в Украину. Французский президент был обеспокоен ухудшением ситуации на фронте, где более двух лет продолжается полномасштабное вторжение россиян, которое "идет в тупик".