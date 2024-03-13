Открытая вражда: Макрон, Шольц и Туск обсудят в Берлине разногласия по Украине, — Politico

По версии издания, целью встречи является демонстрация единства после напряженного периода, когда франко-германские разногласия по Украине переросли в открытую вражду.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск собираются встретиться в Берлине с целью урегулирования недавних разногласий по Украине. Об этом пишет издание Politico.

Президент Франции Эммануэль Макрон, отправится в пятницу в Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в попытке смягчить напряженность, которая возникла в последнее время в связи с Украиной, сообщили высокопоставленные немецкие и французские чиновники. Премьер-министр Польши Дональд Туск присоединится к лидерам Франции и Германии позднее в тот же день, по словам немецкого чиновника, что будет первой встречей в рамках "Веймарского треугольника" — формата диалога между тремя странами — с момента возвращения Туска на пост премьер-министра Польши в декабре.

Целью встречи является демонстрация единства после напряженного периода, когда франко-германские разногласия по Украине переросли в открытую вражду, пишет издание.

Недавно возникшие разногласия начались в конце февраля, когда Макрон высказал готовность отправить западные войска на Украину, чтобы противостоять России. Шольц выразил более осторожную позицию, отказываясь от идеи использования сухопутных войск.

Макрон, в свою очередь, ответил Шольцу, заявив, что "Европе нужно действовать" и что он готов сделать все, чтобы Россия не смогла победить войну. Однако многие немецкие чиновники выразили разочарование в том, что Франция не оказывает столь значительной военной поддержки, как это делает Германия.

Переговоры, которые должны состояться в пятницу, ожидаются не с целью принятия конкретных решений или заявлений, а скорее с целью послать сигнал о единстве.

"Высокопоставленный немецкий чиновник сказал, что от пятничных переговоров, целью которых было послать новый сигнал о единстве, не ожидается никаких конкретных решений или заявлений", — резюмирует издание.

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в НАТО обсуждают возможность отправки войск в Украину. По его словам, в будущем "ничего не следует исключать".

Politico ранее писало, что сперва Макрон планировал поехать в Украину в феврале, чтобы подписать двустороннее соглашение о безопасности с президентом Владимиром Зеленским. Этот визит отложили, когда Зеленский приехал в Париж, чтобы заключить соглашение.