Відкрита ворожнеча: Макрон, Шольц і Туск обговорять у Берліні розбіжності щодо України, — Politico

За версією видання, метою зустрічі є демонстрація єдності після напруженого періоду, коли франко-німецькі розбіжності щодо України переросли у відкриту ворожнечу.

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Президент Франції Емманюель Макрон, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск збираються зустрітися в Берліні з метою врегулювання нещодавніх розбіжностей щодо України. Про це пише видання Politico.

Президент Франції Еммануель Макрон вирушить у п'ятницю до Берліна, щоб зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у спробі пом'якшити напруженість, що виникла останнім часом у зв'язку з Україною, повідомили високопосадовці німецькі та французькі чиновники. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приєднається до лідерів Франції та Німеччини пізніше того самого дня, за словами німецького чиновника, що буде першою зустріччю в рамках "Веймарського трикутника" — формату діалогу між трьома країнами — з моменту повернення Туска на посаду прем'єр-міністра Польщі в грудні.

Метою зустрічі є демонстрація єдності після напруженого періоду, коли франко-німецькі розбіжності щодо України переросли у відкриту ворожнечу, пише видання.

Розбіжності, що нещодавно виникли, почалися наприкінці лютого, коли Макрон висловив готовність відправити західні війська на Україну, щоб протистояти Росії. Шольц висловив більш обережну позицію, відмовляючись від ідеї використання сухопутних військ.

Макрон, зі свого боку, відповів Шольцу, заявивши, що "Європі потрібно діяти" і що він готовий зробити все, щоб Росія не змогла перемогти війну. Однак багато німецьких чиновників висловили розчарування в тому, що Франція не надає настільки значної військової підтримки, як це робить Німеччина.

Переговори, які мають відбутися в п'ятницю, очікуються не з метою ухвалення конкретних рішень або заяв, а скоріше з метою надіслати сигнал про єдність.

"Високопоставлений німецький чиновник сказав, що від п'ятничних переговорів, метою яких було послати новий сигнал про єдність, не очікують жодних конкретних рішень або заяв", — резюмує видання.

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в НАТО обговорюють можливість відправки військ в Україну. За його словами, у майбутньому "нічого не слід виключати".

Politico раніше писало, що спершу Макрон планував поїхати в Україну в лютому, щоб підписати двосторонню угоду про безпеку з президентом Володимиром Зеленським. Цей візит відклали, коли Зеленський приїхав до Парижа, щоб укласти угоду.