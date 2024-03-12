"Путін обдурив його": Зеленський пояснив, чому Макрон так різко змінив позицію

За словами українського лідера, Париж і Київ обговорюватимуть подальші варіанти військової підтримки України.

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Останніми днями президент Франції Еммануель Макрон висловлює все більш наполегливу позицію щодо Росії, заявляючи про її "неминучу поразку". Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Le Monde.

Як зазначив Зеленський, президент Франції, ймовірно, усвідомив, що "Путін особисто обдурив його".

"Путін дав слово певним лідерам, що широкомасштабного вторгнення не буде, буквально за кілька днів до цього. Тому Макрон більше не довіряє Путіну. Дійсно, це зайняло певний час, але результат є", — зазначив Зеленський.

Крім того, зазначив він, сам Макрон назвав йому ще одну причину для такої зміни позиції.

"Під час нашої розмови я подякував йому за те, що він приділяє стільки часу Україні. Він відповів: "Звичайно, але я хочу, щоб ви знали, що я роблю це для Франції". Він прекрасно розуміє, що захищаючи Україну, він захищає Європу — і Францію. Я думаю, що це те, що він зрозумів", — наголосив президент України.

Він заявив, що за умови збереження стабільності в Україні, французька армія збереже свою присутність на французькій території.

Український лідер також зазначив, що під час майбутнього візиту президента Франції до Києва обговорюватиме з ним можливі подальші варіанти підтримки України.

Зокрема, це співпраця в галузі кіберзахисту — не стільки про військову присутність, скільки про фахівців, які обмінюються даними та розвідувальною інформацією. Також ідеться про сферу підготовки — проведення тренувальних місій для артилерії, бронетехніки, оборонних систем, а також F16, а також навчання бойових літаків.

Водночас Зеленський зазначив, що він працює над ідеєю скорочення часу навчання українських військових і проведення його повністю в Україні, безпосередньо адаптуючи його до умов війни.

"Це не означає, що французька армія збирається втручатися в Україну, ми говоримо лише про навчання в різних сферах", — наголосив він.

Крім того, Зеленський підкреслив, що також розглядають можливість спільного виробництва військової техніки, такої як французькі артилерійські системи "Цезар" і німецькі танки "Леопард".

"Коли ми отримували цю техніку, особовий склад виїжджав за кордон на навчання, а потім повертався, щоб адаптуватися до українських умов. Але коли ці машини потрапляли в інцидент, їх доводилося відправляти назад до Європи, а це ще один довгий процес. То чому б не подумати про те, щоб привезти технічний персонал в Україну, а ліцензія залишилася б в Україні? Таке спільне виробництво було б в інтересах обох країн", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в НАТО обговорюють можливість відправки військ в Україну. За його словами, у майбутньому "нічого не слід виключати".

Politico зазначає, що спочатку Макрон планував поїхати в Україну в лютому, щоб підписати двосторонню угоду про безпеку з президентом Володимиром Зеленським. Цей візит відклали, коли Зеленський приїхав до Парижа, щоб укласти угоду.