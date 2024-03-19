Фокус опубликовал рейтинг топ-15 скандальных коррупционных дел в Украине в 2023 году

Миллиарды на бронежилетах и тысячи на овощерезках. В своем новом рейтинге Фокус собрал самые резонансные коррупционные дела за 2023 год.

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В своем новом рейтинге Фокус собрал наиболее громкие коррупционные дела за 2023 год. В список вошли случаи воровства на армии, коррупция в ТЦК, в Верховном суде, а также "откаты" на блэкаутах и многие другие резонансные случаи.

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Война воровству не помеха: топ-15 скандальных коррупционных дел в Украине в 2023 году

Украина значительно улучшила свои позиции в глобальном Индексе восприятия коррупции за этот год. По данным Transparency International Ukraine, стране удалось подняться на 12 пунктов, заняв 104-е место из 180 стран мирового рейтинга. Это достижение стало одним из лучших результатов за прошлый год в мире.

Тем не менее, этот успех не означает полной победы над коррупцией. Скорее, он отражает улучшение работы антикоррупционных органов. За 11 месяцев 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении 254 лицам, включая народных депутатов, судей и высокопоставленных чиновников.

Несмотря на угрозу для народа и государства, должностные лица продолжают злоупотреблять своими полномочиями. Коррупция во многих случаях используется во время военных действий и обеспечения армии.

По каким критериям составлялся рейтинг

Рейтинг Фокуса составлен на основе сумм, указанных в деле, с учетом важности экономических преступлений. Кроме того, в рейтинг включены и несколько эпизодов, вызвавших общественный резонанс.

Все данные об официальных обвинениях и суммах, упомянутых в производствах, взяты с официальных источников, таких как НАБУ, САП, ГБР, ВАКС и Национальная полиция.

Ознакомиться с эксклюзивным рейтингом Фокуса "Война воровству не помеха: топ-15 скандальных коррупционных дел в Украине в 2023 году" можно по ссылке.