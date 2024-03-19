Фокус опублікував рейтинг топ 15 скандальних корупційних справ в Україні 2023 року

Мільярди на бронежилетах і тисячі на овочерізках. У своєму новому рейтингу Фокус зібрав найрезонансніші корупційні справи за 2023 рік.

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У своєму новому рейтингу Фокус зібрав найгучніші корупційні справи за 2023 рік. До списку увійшли випадки крадіжки на армії, корупція в ТЦК, у Верховному суді, а також "відкати" на блекаутах і багато інших резонансних випадків.

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Війна крадіжкам не завада: топ 15 скандальних корупційних справ в Україні у 2023 році

Україна значно поліпшила свої позиції в глобальному Індексі сприйняття корупції за цей рік. За даними Transparency International Ukraine, країні вдалося піднятися на 12 пунктів, посівши 104-те місце зі 180 країн світового рейтингу. Це досягнення стало одним із найкращих результатів за минулий рік у світі.

Проте цей успіх не означає повної перемоги над корупцією. Швидше, він відображає поліпшення роботи антикорупційних органів. За 11 місяців 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру 254 особам, включно з народними депутатами, суддями та високопосадовцями.

Попри загрозу для народу і держави, посадові особи продовжують зловживати своїми повноваженнями. Корупція в багатьох випадках використовується під час військових дій і забезпечення армії.

За якими критеріями складався рейтинг

Рейтинг Фокусу складено на основі сум, зазначених у справі, з урахуванням важливості економічних злочинів. Крім того, до рейтингу занесено й кілька епізодів, що викликали суспільний резонанс.

Усі дані про офіційні обвинувачення і суми, згадані у провадженнях, узяті з офіційних джерел, таких як НАБУ, САП, ДБР, ВАКС і Національна поліція.

Ознайомитися з ексклюзивним рейтингом Фокусу "Війна крадіжкам не завадить: топ 15 скандальних корупційних справ в Україні у 2023 році" можна за посиланням.