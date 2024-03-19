Мазепа поделился успешным кейсом вывода ЧАО "Кривой Рог Цемент" с убытков

По словам гендиректора Concorde Capital, предыдущие владельцы не справились с особенностями украинского инвестклимата.

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Основатель и генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа заявил, что ему удалось вывести ЧАО "Кривой Рог Цемент" из системных убытков на уровень приемлемого дохода в 13-15 млн долларов. Детали успешного кейса бизнесмен рассказал в интервью Forbes.

По словам Мазепы, актив был куплен у немецкой группы HeidelbergCement в 2019 году в консорциуме с основателями и топ-менеджментом "Галнефтегаза". При этом на тот момент предприятие показывало системные убытки. Одной из причин такой ситуации стала особенность украинского инвестклимата, с которой не удалось справиться немцам.

По его словам, предыдущий менеджмент компании якобы пребывал в перманентном конфликте с представителями "УЗ" и местной власти.

В интервью СМИ Мазепа также рассказал, что сейчас "Кривой Рог Цемент" сейчас приносит ощутимую выручку среди всех инвестиций Concorde Capital: через год после вторжения РФ компания удвоила выручку, достигнув отметки в 2 млрд грн. А по итогам года показатель составил 2,7 млрд грн.

Кроме того, бизнесмен рассказал, что в борьбе за актив ему с партнерами пришлось обойти компанию Рината Ахметова "СКМ", которая также намеревалась купить предприятие.