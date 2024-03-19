Мазепа поділився успішним кейсом виведення ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" зі збитків

За словами гендиректора Concorde Capital, попередні власники не впоралися з особливостями українського інвестклімату.

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Засновник і генеральний директор Concorde Capital Ігор Мазепа заявив, що йому вдалося вивести ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" із системних збитків на рівень прийнятного доходу в 13-15 млн доларів. Деталі успішного кейса бізнесмен розповів в інтерв'ю Forbes.

За словами Мазепи, актив купили у німецької групи HeidelbergCement 2019 року в консорціумі із засновниками і топменеджментом "Галнафтогазу". При цьому на той момент підприємство показувало системні збитки. Однією з причин такої ситуації стала особливість українського інвестклімату, з якою не вдалося впоратися німцям.

За його словами, попередній менеджмент компанії нібито перебував у перманентному конфлікті з представниками "УЗ" і місцевої влади.

В інтерв'ю ЗМІ Мазепа також розповів, що зараз "Кривий Ріг Цемент" наразі приносить найвідчутнішу виручку серед усіх інвестицій Concorde Capital: за рік після вторгнення РФ компанія подвоїла виручку, досягнувши позначки у 2 млрд грн. А за підсумками року показник склав 2,7 млрд грн.

Крім того, бізнесмен розповів, що в боротьбі за актив йому з партнерами довелося обійти компанію Ріната Ахметова "СКМ", яка також мала намір купити підприємство.