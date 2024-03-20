Появятся Порт-Аненталь, Шептицкий и Матвеев: в Украине переименуют 5 крупных городов

Броварам вернут правильное написание, а городу Южный в Одесской области — историческое название.

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Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение о переименовании пяти городов и более сотни сел и поселков, названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины, член комитета Роман Лозинский в соцсети.

Так, комитет решил переименовать следующие украинские города следующим образом:

Червоноград (Львовская область) на Шептицкий;

Южное (Одесская область) на Порт-Аненталь;

Павлоград (Днепропетровская область) на Матвеев;

Синельниково (Днепропетровская область) на Риднополье;

Бровары (Киевская область) на Бровари.

Как пояснил Роман Лозинский, Броварам просто вернут правильное историческое написание, а городу Южный — историческое название.

Червоноград переименуют в Шептицкий в честь митрополита Андрея Шептицкого.

Окончательное решение о переименовании этих городов и сотни украинских сел должна принять Верховная Рада путем голосования.

Напомним, что 27 февраля 2024 года стало известно, что оккупанты переименовали украинские захваченные катера "Аккерман" и "Вышгород". Катера перевооружили и ввели в строй Черноморского флота. Бронекатера проекта 58155 ввели в состав российского Черноморского флота: "Аккерман" стал "Разбойником", а "Вышгород" — "Наездником".