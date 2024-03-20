Украинский художник Виталий Семенуха выставит свои работы в странах Европы

Украинский художник Виталий Семенуха заявил о намерении воплотить проект "Надежда и возрождение", предусматривающий серию выставок в Польше, Венгрии, Словакии и Италии в поддержку Украины. Об этом пишет "Апостроф".

Виталий Семенуха известен в узких кругах коллекционеров как художник портретист и пионер украинского движения художников-переписчиков шедевров мирового искусства, использующих эти произведения как манифестации к современным событиям.

Каждая работа — не просто профессионально сделанная репродукция, а авторская позиция и рефлексия на события в политической, исторической и культурологической плоскостях в Украине и мире. Художник использует свои картины как философские коды, которые нужно расшифровать. Всего Семенуха является автором более 1300 работ-манифестаций.

В рамках проекта "Надежда и возрождение" Виталий Семенуха представит европейскому зрителю серию картин в жанрах барокко, романтизм, импрессионизм и модерн.

Художник ставит целью усилить поддержку Украины в тех странах, где снизили или ограничили ее из-за внутренних проблем или антиукраинских настроений, которые использует российская пропаганда. Часть средств от продажи полотен Виталий Семенуха традиционно передаст нуждам украинской армии.

В экспозицию войдут произведения, созданные художником в течение двух десятилетий. В частности, "Долина слез" (Густава Доре), "Богоматерь" (Карло Дольче), "Пир Валтасара" (Рембрандт Ван Рейн), "Даная" (Рембрандт Ван Рейн) и другие.

Рембрандт Ван Рейн "Пир Валтасара"

Карло Дольчи "Богоматерь"

Полотна Виталия Семенухи находятся во многих галереях мира (Украине, странах Европы и Австралии), а также в частных коллекциях. В художественных кругах встречается оценка В. Семенухи как "художника-хамелеона" из-за его таланта воплощать в картинах разные стили и исторические эпохи от барокко до модерна Г. Климта или классики П. Рубенса.