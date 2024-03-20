Український художник Віталій Семенуха виставить свої роботи у країнах Європи

Український художник Віталій Семенуха заявив про намір втілити проєкт "Надія та відродження", що передбачає серію виставок у Польщі, Угорщині, Словаччині та Італії на підтримку України. Про це повідомляє "Апостроф".

Віталій Семенуха відомий у вузьких колах колекціонерів як художник портретист та піонер українського руху митців-переписувачів шедеврів світового мистецтва, які використовують ці твори як маніфестації до певних сучасних подій.

Кожна робота є не просто професійно зробленою репродукцією, а авторською позицією та рефлексією на події у політичній, історичній та культурологічній площинах в Україні та світі. Митець використовує свої картини як філософські коди, які треба розшифрувати. Загалом Семенуха є автором понад 1300 робіт-маніфестацій.

У рамках проєкту "Надія та відродження" Віталій Семенуха представить європейському глядачеві серію картин у жанрах бароко, романтизм, імпресіонізм та модерн.

Художник ставить за мету посилити підтримку України в тих країнах, де знизили або обмежили її через внутрішні проблеми або антиукраїнські настрої, що використовує російська пропаганда. Частину коштів від продажу полотен Віталій Семенуха традиційно передасть на потреби української армії.

До експозиції увійдуть твори, створені митцем протягом двох десятиліть. Зокрема, "Долина сліз" (Густава Доре), "Богоматір" (Карло Дольче), "Бенкет Валтасара" (Рембрандт Ван Рейн), "Даная" (Рембрандт Ван Рейн) та інші.

Рембрандт Ван Рейн "Бенкет Валтасара"

Карло Дольчи "Богоматір"

Полотна Віталія Семенухи нині перебувають у багатьох галереях світу (Україні, країнах Європи та Австралії), а також у приватних колекціях. У мистецьких колах зустрічається оцінка В.Семенухи як "митця-хамелеона" через його талант втілювати у картинах різні стилі та історичні епохи від бароко до модерну Г. Клімта чи класики П. Рубенса.