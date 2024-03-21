МОН приостанавливает процесс объединения ВУЗов: Лисовой назвал причину

По словам министра образования, во время вступительной кампании на рассмотрение правительства не будут выноситься изменения в сети ВУЗов, кроме тех, которые уже находятся на согласовании.

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Процесс модернизации сети высших учебных заведений (ВУЗ) в Украине будет приостановлен на время вступительной кампании. Об этом написал министр образования и науки Украины (МОН) Оксен Лисовой на своей странице в Facebook.

Глава МОН отметил, что 14 марта была открыта регистрация на НМТ-2024, основная сессия которого состоится с 14 мая по 25 июня. За этим последует активная фаза вступительной кампании.

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"Мы понимаем, что и поступающие, и учебные заведения уже активно к ней готовятся. Поэтому решили в этот период не предлагать на рассмотрение правительства изменения в сети ВУЗов, кроме тех, которые уже находятся на согласовании в ЦОИВ", — сообщил министр.

Лисовой уточнил, что речь идет о трех проектах распоряжений, касающихся объединений учебных заведений во Львове, Кривом Роге и Днепре.

По словам министра, в течение следующих месяцев МОН будет проводить консультации, направленные на создание эффективных стратегий развития как отдельных объединенных университетов, так и сети ВУЗов в целом.

Напомним, заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью от 28 декабря сообщил, что в Украине разработан законопроект о предпосылках модернизации сети заведений высшего образования, который в частности предусматривает уменьшение количества университетов и улучшения качества ВУЗов.

По словам ректора Херсонского государственного университета Александра Спиваковского, в 2024 году могут объединить ВУЗы в Днепре, Николаеве, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Львове, Житомире, Луцке, Каменце-Подольском, Ровно и Умани.