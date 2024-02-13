Сократят каждый третий: в Минобразования озвучили планы по реформированию вузов в Украине

Сейчас в Украине 164 заведения высшего образования. Согласно запланированной модернизации, вузов будет 100. Одна из причин сокращения количества образовательных заведений — демографическая ситуация.

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В Украине планируют сократить количество высших учебных заведений. На заседании общественной организации "Союз ректоров высших учебных заведений Украины" Министерство образования и науки обнародовало ориентировочные критерии запланированной модернизации вузов. Об этом в Facebook сообщил ректор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский.

Соответствующие данным МОН, в Украине 164 государственных учреждения высшего образования. После реформирования их будет около сотни.

В частности, уже в этом году могут объединить вузы в Днепре, Николаеве, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Львове, Житомире, Луцке, Каменце-Подольском, Ровно и Умани.

Программа объединений ЗВО Фото: Facebook

Во время такой реформы будут учитывать количество населения города и количество студентов в учебном заведении. Так, в городах с населением менее 100 тысяч, где есть одно заведение высшего образования, вуз сохранят. Если в таком городе — два высших учебных заведения, то их объединят.

В городах с населением от 100 до 350 тысяч следует содержать не более двух высших учебных заведений.

В городах с населением 350 тысяч и более сеть будет формироваться по принципу трех типов: учебные институты, исследовательские университеты и мировоззренческие академии.

Объединять будут вузы, в которых менее 5 тысяч студентов.

Министр образования Оксен Лисовой ожидает предложений от университетов, их видений и идей развития не только отдельных заведений, но и системы высшего образования в целом. По его словам, вопрос трансформации дискуссионный и болезненный, но решать его необходимо.

"Об этом нам говорит и демография, и ограниченность ресурсов, и состояние системы, в котором она находится уже длительное время. В Украине высшее образование с одной стороны — это ценность: большинство школьников хочет поступать именно в ЗВО, родители поступающих также преимущественно настаивают на обучении в университете. Но с другой стороны — имеем карго-культ дипломов и множество абитуриентов, которые после получения высшего образования никогда не работают по специальности", — написал Лисовой.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в Facebook отметил, что через небольшой промежуток времени Украина имеет все шансы стать полноправным членом Европейского Союза, и тогда нашим заведениям придется конкурировать с западными вузами.

"А выдержать такую конкуренцию смогут только крупные и мощные ЗВО, которые предоставляют современное качественное образование. Собственно, на создание сети таких заведений и направлена правительственная реформа", — резюмировал Винницкий.

Напомним, четверть украинских школьников после окончания школы планируют уехать за границу. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического агентства Vox Populi, опубликованные 10 февраля. 53% учеников хотят остаться в Украине. Остальные 20% "не определились".

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий 21 декабря 2023 года заявил, что в Украине обновят систему финансирования высшего образования. Некоторым абитуриентам государство вместо стипендий, будет предоставлять гранты на обучение.