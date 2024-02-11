Четверть украинских школьников хочет уехать за границу, — опрос
Более половины старшеклассников оптимистично смотрят в будущее и хотят остаться в Украине.
53% учеников после окончания школы хотят остаться в Украине, четверть опрошенных (26%) хотят переехать жить за границу. Остальные 20% "не определились". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим агентством Vox Populi по заказу благотворительного фонда savED в рамках проекта Предоставление образовательных услуг в условиях войны в Украине при поддержке Программы U-LEAD с Европой.Важно
Социологи спросили детей: "Как в целом вы настроены относительно будущего Украины?". Большинство старшеклассников довольно оптимистичны, однако не настолько, как их родители и учителя.
Итак, оптимистично смотрят в будущее 52% детей. А 24% учеников и учениц имеют пессимистические взгляды на будущее Украины.
Психологи называют это "неуверенным оптимизмом", потому что среди тех, кто дал такой ответ, больше тех, кто сказал "скорее оптимистично, чем пессимистично".
Для сравнения среди родителей оптимистов оказалось 70%, а среди учителей — 83%.
В исследовании приняли участие ученики в возрасте 14+ лет, родители, учителя, представители администрации учебных заведений и органов местного самоуправления. Всего было опрошено 1397 учеников, 1288 родителей, 1141 педагога, 146 представителей администраций школ и 64 представителя органов местного самоуправления во всех областях Украины.
Напомним, в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal заявили, что четверть украинцев, которые переехали в Польшу этой зимой, — жители западных областей. Меньше всего среди всех, кто выехал за границу, киевлян и жителей оккупированного Крыма.
Также Фокус писал, планируют ли украинцы в ЕС свою будущую жизнь в Украине. Опросы каждый раз указывают на намерения вернуться домой. Однако эксперты относятся к этим заявлениям скептически.