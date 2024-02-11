Чверть українських школярів хоче виїхати за кордон, — опитування

Більше половини старшокласників оптимістично дивляться в майбутнє і хочуть лишитися в Україні.

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53% учнів після закінчення школи хочуть залишитися в Україні, чверть опитаних (26%) хочуть переїхати жити за кордон. Решта 20% "не визначилися". Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною агенцією Vox Populi на замовлення благодійного фонду savED у рамках проєкту Надання освітніх послуг в умовах війни в Україні за підтримки Програми U-LEAD з Європою.

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Яким українці бачать майбутнє країни через 10 років: дані опитування КМІС

Соціологи запитали дітей: "Як загалом ви налаштовані щодо майбутнього України?". Більшість старшокласників доволі оптимістичні, проте не на стільки, як їхні батьки та вчителі.

Отже, оптимістично дивляться в майбутнє 52% дітей. А 24% учнів та учениць мають песимістичні погляди на майбутнє України.

52% дітей оптимістично дивляться в майбутнє

Психологи називають це "невпевненим оптимізмом", бо серед тих, хто дав таку відповідь, більше тих, хто сказав "скоріше оптимістично, ніж песимістично".

Для порівняння серед батьків оптимістів виявилося 70%, а серед вчителів — 83%.

У дослідженні взяли участь учні віком 14+ років, батьки, вчителі, представники адміністрації закладів освіти та органів місцевого самоврядування. Загалом було опитано 1397 учнів, 1288 батьків, 1141 педагога, 146 представників адміністрацій шкіл та 64 представники органів місцевого самоврядування в усіх областях України.

Нагадаємо, в аналітичному центрі міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal заявили, що чверть українців, які переїхали в Польщу цієї зими, — жителі західних областей. Найменше серед усіх, хто виїхав за кордон, киян і жителів окупованого Криму.

Також Фокус писав, чи планують українці в ЄС своє майбутнє життя в Україні. Опитування щоразу вказують на наміри повернутися додому. Проте експерти ставляться до цих заяв скептично.