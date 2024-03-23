В Тернопольской области под собором нашли разграбленные захоронения богачей XVII-XVIII века (фото)

В подземельях церкви хоронили состоятельных людей, меценатов, прихожан храма, жертвователей, которые давали средства на развитие религиозного сооружения.

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В Кременце под Свято-Николаевским собором обнаружили разграбленные захоронения состоятельных жителей XVII-XVIII века. Василий Ильчишин, директор Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника, сообщил подробности "Суспільному".

Он рассказал, что этот храм был в пользовании представителей московского патриархата почти 200 лет. В ноябре прошлого года его передали заповеднику.

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Историк отметил, что можно увидеть ужасную сцену мародерства: большое количество одежды и разбитые гробы. Под храмом расположено целое скопление костей из захоронений. В подземельях церкви хоронили уважаемых людей, меценатов, прихожан храма, жертвователей, которые давали средства на развитие сооружения.

"С детских захоронений даже содраны натрунные кресты, которые могли быть из драгоценных металлов", — сообщил Ильчишин.

Специалист отметил, что планирует зафиксировать все повреждения и обратиться в правоохранительные структуры, поскольку считает, что предыдущие владельцы нарушили законодательство Украины. По его словам, в 90-х годах прошлого века во время ремонтных работ в подземелье заходили представители московского патриархата. Они выяснили, что это католические захоронения, но не вызвали орган охраны культурного наследия, как должно быть сделано в случаях обнаружения исторических артефактов.

Ирина Скакальская, доктор исторических наук, рассказала, что храм строил монашеский орден францисканцев. В описании 1668 года зафиксированы перечисленные предметы, которые расположены в костеле. Невольно упоминаются и эти крипты. В 1832 году этот костел передали православным после неудачного польского восстания православной церкви Российской империи.

Журналисты "Суспільного" пытались узнать подробности у бывшего настоятеля храма отца Василия Вознюка, обратившись к нему за комментарием. Он заявил, что не знал о существовании крипт.

Напомним, 23 марта стало известно, что найденный на Волыни артефакт времен Руси покажут в Национальном музее истории Украины. Образец искусства Киевской Руси, по словам руководителя Волынской археологической экспедиции, связан с выдающимся храмом Галицко-Волынского государства.