В Киеве мужчина открыл стрельбу с балкона на Позняках, — соцсети (видео)

В столице слышали звуки выстрелов возле высотных домов на Позняках. За подобный поступок виновник может получить до пяти лет тюрьмы.

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Вечером 23 марта неизвестный начал стрельбу посреди жилого квартала в Позняках на левобережье Киева. На место происшествия прибыли полицейские, чтобы остановить стрелка. О деталях вечерних событий в центре украинской столицы рассказали в Telegram-канале "Реальный Киев | Украина".

Первые сообщения об инциденте появились в 18:28. Указывается что стрельба произошла на Позняках — местные жители слышали выстрелы.

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На опубликованных записях можно увидеть двор, окруженный многоэтажками. На одной из записей можно насчитать около пяти выстрелов.

На место событий прибыли представители полиции, — указывается в заметке. Стрелка задержали. Кто он, почему стрелял и есть ли пострадавшие, в соцсетях информации нет.

Правоохранители пока не комментировали инцидент на Позняках. На странице Facebook Главного управления Национальной полиции города Киева последнее сообщение касается общения ювенальных полицейских со старшеклассниками. Также о событии не упоминают на странице Facebook управления патрульной полиции Киева и странице одного из ее руководителей Алексея Билошицкого.

В то же время в Telegram-канале Полиции Киева описывают похожий случай, который произошел в марте 2024 года. В заметке указано, что в Святошинском районе столицы неизвестный мужчина начал стрелять в воздух с балкона пятиэтажки. Если суд признает его вину, то может наказать по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса ("нарушение общественного порядка"). Максимальное наказание за стрельбу посреди города — пять лет за решеткой.

Инциденты в Киеве — детали

Ранее Фокус рассказывал о других чрезвычайных происшествиях в Киеве, связанных со стрельбой. Например, 3 октября 2023 года произошел инцидент, в котором участвовали трое военных. Мужчины отдыхали, распивали алкоголь, пока в какой-то момент кто-то не схватил автоматы Калашникова и не начал стрелять. В полиции сообщили, что пострадавшие погибли на месте, а подозреваемого вскоре задержали и взяли под стражу.

Напоминаем, 8 марта стало известно об инциденте на Закарпатье, к которому была причастна ювенальная полицейская. Правоохранительница пришла в учебное заведение и провела ряд воспитательных бесед, на содержание которых пожаловались родители.