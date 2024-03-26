Почти 91 тысяча гривен: ГИАМ оштрафовала Киево-Могилянскую академию за нарушения, — СМИ

ГИАМ оштрафовала заказчика реставрационных работ Братского монастыря на 90,8 тысячи гривен, ведь заказчик — Национальный университет "Киево-Могилянская академия" — отказался предоставить необходимые документы, а также не допустил инспекторов к осуществлению проверки на объекте.

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В помещении Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины в присутствии представителей НУ "Киево-Могилянская академия" было рассмотрено дело о правонарушении в сфере градостроительной деятельности. И по результатам рассмотрения дела вынесено постановление о наложении штрафа в сумме 90 840 грн. Постановление будет вручено заказчику строительства 28 марта. Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНИАН.

"В связи с недопущением должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля на объекты строительства для выполнения возложенных на них функций наступает ответственность, предусмотренная пунктом 2 части шестой статьи 2 Закона Украины "Об ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности", — сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что штраф на заказчика строительства — Киево-Могилянскую академию — был наложен из-за проверки объекта строительства — Келий Братского монастыря на территории Национального университета "Киево-Могилянская академия". В рамках проверки инспекторы изучают разрешительные и сопроводительные документы, а также проверяют, чтобы работы, которые выполняются на объекте, соответствовали проекту. Но заказчик строительства — Национальный университет "Киево-Могилянская академия" — отказался предоставить необходимые документы, а также не допустил инспекторов к осуществлению проверки на объекте.

"ДИАМ максимально прозрачно и ответственно действует в сфере градостроительства, объективно и беспристрастно работая с любым объектом строительства в стране. Считаем, что каждая организация, которая стремится к устойчивым изменениям на уровне страны, также должна придерживаться принципов добропорядочности и подотчетности. ГИАМ будет продолжать свою работу, пока не установит реальное положение дел на объекте", — говорится в сообщении министерства.

Напомним, как сообщали уже ранее СМИ, осенью 2023 года Киево-Могилянская академия возобновила реставрацию Братских келий на Подоле. В то же время активисты обвинили университет в незаконных работах, а киевская прокуратура начала досудебное следствие в отношении возможного разрушения объекта культурного наследия.

Ранее специалисты Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАМ) осмотрели с воздуха ход реставрации 200-летних келий Братского монастыря, расположенных на территории Киево-Могилянской академии. Инспекторам пришлось запускать дрон над памятником, потому что заказчик строительства — Национальный университет "Киево-Могилянская академия" — отказался предоставить необходимые документы и не допустил работников ГИАГ к осуществлению проверки на объекте.