Майже 91 тисяча гривень: ДІАМ оштрафувала Києво-Могилянську академію за порушення, — ЗМІ

ДІАМ оштрафувала замовника реставраційних робіт Братського монастирі на 90,8 тисячі гривень, адже замовник — Національний університет "Києво-Могилянська академія" — відмовився надати необхідні документи, а також не допустив інспекторів до здійснення перевірки на обʼєкті.

Related video

У приміщенні Державної інспекції архітектури та містобудування України в присутності представників НУ "Києво-Могилянська академія" була розглянута справа про правопорушення у сфері містобудівної діяльності. І за результатами розгляду справи винесена постанова про накладення штрафу у сумі 90 840 грн. Постанова буде вручена замовнику будівництва 28 березня. Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНІАН.

"У зв’язку з недопущенням посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю на об’єкти будівництва для виконання покладених на них функцій наступає відповідальність передбачена пунктом 2 частини шостої статті 2 Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності", — повідомили у міністерстві.

У відомстві зазначили, що штраф на замовника будівництва — Києво-Могилянську академію – було накладено через перевірку об’єкта будівництва — Келій Братського монастиря на території Національного університету "Києво-Могилянська академія". В межах перевірки інспектори вивчають дозвільні та супровідні документи, а також перевіряють, щоб роботи, які виконуються на обʼєкті, відповідали проекту. Але замовник будівництва — Національний університет "Києво-Могилянська академія" — відмовився надати необхідні документи, а також не допустив інспекторів до здійснення перевірки на обʼєкті.

"ДІАМ максимально прозоро і відповідально діє в сфері містобудування, об’єктивно та неупереджено працюючи з будь-яким об’єктом будівництва в країні. Вважаємо, що кожна організація, яка прагне сталих змін на рівні країни, також має дотримуватися принципів доброчесності та підзвітності. ДІАМ продовжуватиме свою роботу, доки не встановить реальний стан справ на об’єкті", — йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, як повідомляли вже раніше ЗМІ, восени 2023 року Києво-Могилянська академія поновила реставрацію Братських келій на Подолі. Водночас активісти звинуватили університет у незаконних роботах, а київська прокуратура розпочала досудове слідство стосовно можливого руйнування об’єкта культурної спадщини.

Раніше фахівці Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) оглянули з повітря перебіг реставрації 200-літніх келій Братського монастиря, розташованих на території Києво-Могилянської академії. Інспекторам довелося запускати дрон над пам'яткою, бо замовник будівництва — Національний університет "Києво-Могилянська академія" — відмовився надати необхідні документи і не допустив працівників ДІАМ до здійснення перевірки на об'єкті.