Новые акцизные ставки на сигареты в евро являются важным евроинтеграционным требованием, — эксперт

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Новый правительственный законопроект о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия поможет Украине дополнительно наполнить госбюджет и приблизить акцизное законодательство к требованиям Евросоюза. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Я рад, что правительство не побоялось инициировать повышение акцизов на сигареты, несмотря на давление табачных лоббистов. В этом году заканчивается предыдущий налоговый план по гармонизации с требованиями ЕС, который предусматривал минимальное акцизное обязательство 90 евро за 1000 шт. сигарет. Из-за девальвации гривни этого не произошло. Привязка акцизов к евро решает важную тактическую цель — найти дополнительные средства для госбюджета страны, которая воюет", — отметил он.

В медиа пишут, что, согласно правительственным расчетам, уже в следующем году этот шаг даст госбюджету более 600 млн грн дополнительно, а в 2026 г. — более 5 млрд грн в дальнейшем в 2027 г. дополнительные доходы от табачного акциза в евро составят почти 9,4 млрд грн, а в 2028 г. — почти 13,9 млрд грн.

Новые акцизные ставки в евро также поддерживает глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Акцизы на табачные изделия в евро решают и стратегическую задачу — максимальное приближение налогового законодательства Украины к соответствующей Директиве Европейского Союза о минимальном акцизном обязательстве 90 евро за 1000 шт. сигарет", — объясняет Пендзин.

Украина сможет выполнить это европейское требование уже в 2028 году — если правительственный законопроект будет принят в ближайшее время.

"Эта инициатива — это также выполнение требований Международного валютного фонда. Напомню, только за прошлый год Украина от МВФ получила 3,6 млрд долларов. А в этом году планируется получить от МВФ 5,4 млрд долларов — это довольно ощутимая сумма. И совершенствование налогового законодательства — дополнительная гарантия того, что эти средства будут получены вовремя", — добавил экономист.

Напомним, как сообщалось, Кабинет министров зарегистрировал проект закона Украины №11090, предусматривающий пересмотр ставок акцизного налога на табачные изделия с привязкой к евро.