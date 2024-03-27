Нові акцизні ставки на сигарети в євро є важливою євроінтеграційною вимогою, — експерт

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Новий урядовий законопроєкт щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби допоможе Україні додатково наповнити держбюджет і наблизити акцизне законодавство до вимог Євросоюзу. Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Я радий, що уряд не побоявся ініціювати підвищення акцизів на сигарети попри тиск тютюнових лобістів. Цього року закінчується попередній податковий план щодо гармонізації з вимогами ЄС, що передбачав мінімальне акцизне зобов’язання 90 євро за 1000 шт. сигарет. Через девальвацію гривні цього не відбулося. Прив’язка акцизів до євро вирішує важливу тактичну мету — знайти додаткові кошти для держбюджету країни, яка воює", — зазначив він.

У медіа пишуть, що, згідно з урядовими розрахунками, уже наступного року цей крок дасть держбюджету понад 600 млн грн додатково, а у 2026 р. — понад 5 млрд грн надалі у 2027 р. додаткові доходи від тютюнового акцизу в євро становитимуть майже 9,4 млрд грн, а у 2028 р. — майже 13,9 млрд грн.

Нові акцизні ставки в євро також підтримує голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Акцизи на тютюнові вироби в євро вирішують і стратегічне завдання — максимальне наближення податкового законодавства України до відповідної Директиви Європейського Союзу про мінімальне акцизне зобов’язання 90 євро за 1000 шт. сигарет", — пояснює Пендзин.

Україна зможе виконати цю європейську вимогу вже у 2028 році — якщо урядовий законопроєкт буде прийнято найближчим часом.

"Ця ініціатива — це також виконання вимог Міжнародного валютного фонду. Нагадаю, лише за минулий рік Україна від МВФ отримала 3,6 млрд доларів. А цього року планується отримати від МВФ 5,4 млрд доларів — це доволі відчутна сума. І удосконалення податкового законодавства — додаткова гарантія того, що ці кошти буде отримано вчасно", — додав економіст.

Нагадаємо, як повідомлялося, Кабінет міністрів зареєстрував проєкт закону України №11090, що передбачає перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби з прив’язкою до євро.