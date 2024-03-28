Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине, КГГА выпустила рекомендации

Ночью 29 марта в большей части областей страны, за исключением северо-востока, порывы ветра составят 15-20 метров в секунду.

Related video

Почти во всех областях Украины 29 марта ожидаются сильные порывы ветра. Также могут идти сильные дожди. Об этом идет речь в сообщении на странице Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

"В течение 29 марта ночью в западных областях, а днем в Украине, кроме северо-восточной части, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с; на Закарпатье и в Карпатах ночью и утром значительные дожди", — отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что штормовое предупреждение объявлено по всей территории Украины, кроме Полтавской, Черниговской и Сумской областей.

В то же время в Киевской городской военной администрации (КГВА) предупредили, что 29 марта в столице предполагаются порывы ветра 15 — 20 метров в секунду, что соответствует первому уровню опасности (желтому). В Киеве предполагается облачная погода с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде дождя. Температура воздуха ночью составит 6-8° тепла, днем 12-14°.

С учетом сильного ветра, столичные власти призывают соблюдать ряд правил безопасности. В частности, киевлянам рекомендуют не ходить под раскидистыми деревьями или рядом со строительными площадками; держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, поскольку порывы ветра способны привести к их повреждению. К тому же жителей Киева просят не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами или столбами электросетей. Не будет также лишним плотно закрыть окна, двери и чердаки в домах и убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Напомним, что накануне, 27 марта, известный синоптик Наталья Диденко сообщила, чего ждать от погоды в конце марта. В частности она отметила, что в конце рабочей недели ожидаются дожди и похолодание.

Также Диденко рассказала 26 марта, что до конца текущего месяца украинцы смогут наслаждаться теплой погодой, при этом не стоит исключать осадков.