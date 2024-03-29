Новый скандал в Укрнафте: родственные связи с Корецким могли помочь новому игроку заработать десятки миллионов на тендерах, — СМИ

Журналисты утверждают, что "Украинский топливный стандарт" якобы выиграл несколько выгодных аукционов, перепродавая талоны госкомпании, и обошел санкции за манипуляции. При этом в НАПК пока не видит злоупотреблений.

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Вокруг ПАО "Укрнафта" и его гендиректора Сергея Корецкого продолжают вспыхивать новые коррупционные скандалы, передает "Телеграф".

На этот раз, рассказывают журналисты, нашли свое фактическое подтверждение подыгрывания "Укранафтой" компании "Украинский топливный стандарт": предприятие в 2022-м основали Екатерина Варламова и Елена Моружко — родная сестра жены Корецкого.

По оценкам участников топливного рынка, говорится в материале, с тех пор как "Укрнафту" возглавил Корецкий — УПС начала получать существенные преференции на рынке и выигрывать выгодные многомиллионные тендеры.

Так, 15 декабря 2023-го Исполком Ерковского поселкового совета (Черкасская обл.) объявил на Прозорро тендер (UA-2023-12-15-012479-a) на закупку 13880 литров ДТ и 11170 литров бензина А-95. Согласно тендерной документации, Заказчик планирует заправлять собственный транспорт на основании доверительного документа — топливных талонов (карточек). Стандартные требования к участникам, 5 дней на разъяснение и обжалование условий, неделя на подачу заявок. На тендер выходят три компании: ООО "Синергия Систем", ООО "Украинский топливный стандарт" и ООО "Укрнафта-Постач".

"Укрнафта-Постач" — дочернее предприятие "Укрнафты" — предлагает талоны "Укрнафты" на весь литраж по начальной цене 1,208,765 грн с НДС. Среди прочего в пакете документов — заверенный образец талонов UKRNAFTA.

Журналисты указывают, что УПС так же предлагает талоны "Укрнафты", но дешевле, по стартовой цене 1,200,897 грн с НДС. В пакете документов — образец тех самых талонов UKRNAFTA, договор с "Укрнафта-Постач" №Т-955/23 от 23.11.2023, по которому компания Моружко покупает у дочки "Укрнафты" талоны на 50 млн грн (это уже второй такой договор), а также гарантийное письмо от "Укрнафты" о бесперебойном отпуске топлива по талонам UKRNAFTA. На аукционе победила УПС, а ее предложение было лишь на 75 грн ниже условия "Укрнафты".

При этом, говорится в материале, в договоре с ООО "Укрнафта-Постач" есть пункт 5.3, по которому покупатель талонов — "Украинский топливный стандарт" — "...соглашается и обязуется не осуществлять перепродажу Товара [талонов] третьим сторонам", а в случае нарушения этого условия "...Покупатель обязан компенсировать Поставщику все убытки, потерю или ущерб..." — пункт 7.6.

Этот запрет и санкции включены в договор, чтобы предотвратить убытки для "Укрнафта-Постача" от продажи талонов оптовым покупателям со скидкой. Аналогичные положения содержатся и в предыдущем договоре на куплю-продажу талонов между дочкой "Укрнафты" и УПС. Кроме того п. 7.4. предусматривает возможность наказать нарушителя, прекратив отпуск топлива по перепроданным талонам.

При этом журналисты рассказывают, что УПС, несмотря на запрет на перепродажу, регулярно выходит на тендеры в системе Прозорро с талонами "Укрнафты". А информация о каких-то санкциях со стороны "Укрнафты" и ее "дочки" за эти манипуляции в публичной плоскости отсутствует. В частности, в ГАСУ и АМКУ не поступали жалобы на тендерные злоупотребления и нарушение конкуренции на таких торгах.

Более того, УПС якобы включает в тендерный пакет данные о выполнении аналогичных договоров с другими клиентами. В материале СМИ утверждается, что по факту это означает, что "Укрнафта-Постач" и "Укрнафта" не прекращали обслуживать перепроданные талоны.

При этом суммы, фигурирующие в двух договорах между ООО "Укрнафта-Постач" и ООО "Украинский топливный стандарт", позволяют говорить о не менее 60 млн грн заработка для компании, которая работала в то время на рынке всего год.

Журналисты резюмируют, что подобный громкий кейс с "Украинским топливным стандартом" должен стать одним из пунктов в списке неотложных дел для новосозданного Наблюдательного совета, комитета по этике и комитета по аудиту. Пока же, говорится в тексте статьи, можно констатировать провал в работе антикоррупционного уполномоченного НАПК в "Укрнафте", который не видит сделку с молодой компанией-посредником, которую возглавляет родная сестра жены Корецкого.