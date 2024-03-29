Новий скандал в Укрнафті: родинні зв'язки з Корецьким могли допомогти новому гравцю заробити десятки мільйонів на тендерах, — ЗМІ

Журналісти стверджують, що "Український паливний стандарт" нібито виграв кілька вигідних аукціонів, перепродаючи талони держкомпанії, та оминув санкції за маніпуляції. При цьому в НАЗК поки не бачить зловживань.

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Довкола ПАТ "Укрнафта" і його гендиректора Сергія Корецького продовжують спалахувати нові корупційні скандали, передає "Телеграф".

Цього разу, розповідають журналісти, знайшли своє фактичне підтвердження підігравання "Укранафтою" компанії "Український паливний стандарт": підприємство у 2022-му заснували Катерина Варламова й Олена Моружко — рідна сестра дружини Корецького.

За оцінками учасників паливного ринку, йдеться в матеріалі, відколи "Укрнафту" очолив Корецький — УПС почала отримувати суттєві преференції на ринку та вигравати вигідні багатомільйонні тендери.

Так, 15 грудня 2023-го Виконком Єрківської селищної ради (Черкаська обл.) оголосив на Прозорро тендер (UA-2023-12-15-012479-a) на закупівлю 13880 літрів ДП та 11170 літрів бензину А-95. Відповідно до тендерної документації, Замовник планує заправляти власний транспорт на підставі довірчого документа — паливних талонів (карток). Стандартні вимоги до учасників, 5 днів на роз'яснення та оскарження умов, тиждень на подання заявок. На тендер виходять три компанії: ТОВ "Синергія Систем", ТОВ "Український паливний стандарт" та ТОВ "Укрнафта-Постач".

"Укрнафта-Постач" — дочірне підприємство "Укрнафти" — пропонує талони "Укрнафти" на весь літраж за початковою ціною 1,208,765 грн з ПДВ. Серед іншого в пакеті документів — завірений зразок талонів UKRNAFTA.

Журналісти вказують, що УПС так само пропонує талони "Укрнафти", але дешевше, за стартовою ціною 1,200,897 грн з ПДВ. В пакеті документів — зразок тих самих талонів UKRNAFTA, договір з "Укрнафта-Постач" №Т-955/23 від 23.11.2023, за яким компанія Моружко купує у дочки "Укрнафти" талони на 50 млн грн (це вже другий такий договір), а також гарантійний лист від "Укрнафти" про безперебійний відпуск пального за талонами UKRNAFTA. На аукціоні перемогла УПС, а її пропозиція була лише на 75 грн нижчою за умови "Укрнафти".

При цьому, йдеться в матеріалі, в договорі з ТОВ "Укрнафта-Постач" є пункт 5.3, за яким покупець талонів — "Український паливний стандарт" — "…погоджується та зобов'язується не здійснювати перепродажу Товару [талонів] третім сторонам", а в разі порушення цієї умови "…Покупець зобов'язаний компенсувати Постачальнику всі збитки, втрату чи шкоду…" — пункт 7.6.

Ця заборона та санкції включені в договір аби запобігти збиткам для "Укрнафта-Постача" від продажу талонів оптовим покупцям із знижкою. Аналогічні положення містяться і в попередньому договорі на купівлю-продаж талонів між дочкою "Укрнафти" та УПС. Крім того п. 7.4. передбачає можливість покарати порушника, припинивши відпуск палива за перепроданими талонами.

При цьому журналісти розповідають, що УПС, попри заборону на перепродаж, регулярно виходить на тендери в системі Прозорро з талонами "Укрнафти". А інформація про якісь санкції з боку "Укрнафти" і її "дочки" за ці маніпуляції у публічній площині відсутня. Зокрема до ДАСУ та АМКУ не надходили скарги на тендерні зловживання і порушення конкуренції на таких торгах.

Більше того, УПС нібито включає до тендерного пакета дані про виконання аналогічних договорів з іншими клієнтами. В матеріалі ЗМІ стверджується, що по факту це означає, що "Укрнафта-Постач" та "Укрнафта" не припиняли обслуговувати перепродані талони.

При цьому суми, що фігурують у двох договорах між ТОВ "Укрнафта-Постач" та ТОВ "Український паливний стандарт", дозволяють говорити про щонайменше 60 млн грн заробітку для компанії, яка працювала на той час на ринку лише рік.

Журналісти резюмують, що подібний гучний кейс з "Українським паливним стандартом" має стати одним з пунктів в списку невідкладних справ для новоствореної Наглядової ради, комітету з етики та комітету з аудиту. Поки ж, йдеться в тексті статті, можна констатувати провал в роботі антикорупційного уповноваженого НАЗК в "Укрнафті", який не бачить оборудку з молодою компанією-посередником, яку очолює рідна сестра дружини Корецького.