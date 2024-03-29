Говорил везет картошку: у водителя нашли более полутора тысяч пакетиков с метадоном (видео)

В Черкасской области патрульные полицейские остановили водителя. У него в автомобиле обнаружили крупную партию наркотических средств, которую водитель сначала выдавал за картофель и даже соответственно расфасовал.

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Между селами Шендеровка и Комаровка в Черкасской области правоохранители остановили автомобиль Daewoo Lanos, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили пакет, в котором, по словам водителя, был картофель. Зато правоохранители изъяли свертки весом 300 граммов с метадоном. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Во время общения водитель заметно нервничал и путано отвечал на вопросы правоохранителей. Его поведение показалось подозрительным. Возле переднего пассажирского сиденья полицейские обнаружили пакет, в котором, по словам мужчины, он вез "картошку". Впрочем свертки на нее были совсем не похожи. У мужчины изъяли пакет, в котором находилось 32 полиэтиленовых свертка с расфасованными наркотическими средствами", — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в каждом свертке следователи насчитали по 50 пакетиков с порошкообразным веществом, разделенные на 1600 равных доз, общим весом 300 граммов.

48-летнего черкасчанина задержали. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, 29 марта пресс-служба полиции Киева сообщила, что на Киевщине задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на ломбард в Вышгороде. Им оказался 40-летний россиянин, который летом прошлого года ограбил аптеку и угрожая фармацевту ножом забрал из кассы около 10 тысяч гривен.

27 марта правоохранители разоблачили и задержали двух жителей Киева, которые организовали канал поставки наркотического средства (кокаина) из Европейского Союза в Украину, а затем реализовывали "товар" оптовыми партиями во время личных встреч с заказчиками, которые в дальнейшем обеспечивали сбыт по территории страны в розницу.