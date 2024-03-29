В Киеве будут судить россиянина, который ограбил аптеку и ломбард

Злоумышленник сначала украл в аптеке 10 тыс. грн, а затем совершил разбойное нападение на ломбард, после чего его поймали правоохранители.

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На Киевщине задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на ломбард в Вышгороде. Им оказался 40-летний россиянин, который летом прошлого года ограбил аптеку и угрожая фармацевту ножом забрал из кассы около 10 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

В ломбарде мужчина действовал по аналогичной схеме с аптекой: под угрозой ножа забрал золотые изделия и деньги.

"Сейчас следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу. На период следствия злоумышленник находился под стражей", — говорится в сообщении.

Кроме того, нарушителя узнала потерпевшая — фармацевт из аптеки, которую он ограбил летом 2023 года и сбежал.

"За содеянное мужчине грозит до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества", — отметили в полиции.

В Киеве будут судить россиянина-рецедивиста Фото: Нацполиция

Напомним, 29 марта правоохранители задержали на Житомирщине дельцов, которые поставляли в РФ гранит для изготовления памятников ликвидированным в Украине россиянам. Материал получали компании, которыми владеют члены партии "Единая Россия".

28 марта на границе с Молдовой сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали двух мужчин, которые изобразили из себя продавцов подушек, чтобы сбежать из Украины и еще двух граждан Украины, которые заплатили по $3200 администратору телеграм-канала, чтобы попасть в Молдову, однако он им так и не помог.