Скандал с военным и собакой в тамбуре поезда: правила перевозки животных пересмотрят

Чтобы новые правила перевозки животных начали действовать, их должен утвердить Кабинет министров.

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"Укрзализныця" отреагировала на скандал вокруг военного и его служебного пса, которым довелось почти три часа ехать, стоя в тамбуре, потому что их не пустили в вагон поезда "Киев-Чернигов". Волонтер Дарья Бронская рассказала эту историю в соцсети и тэгнула "УЗ", а теперь девушка поделилась ответом компании у себя в сторис.

По словам представителей "УЗ", существуют правила перевозки животных, утвержденные Министерством инфраструктуры Украины, которых необходимо придерживаться.

"Животные, высота которых в холке более 45 см, могут путешествовать без переноски, но при условии выкупа всех мест в купе, а также с собой должно быть все снаряжение (поводок и намордник). В Интерсити такие собаки, к сожалению, не могут. Животные, размер которых не превышает 45 см в холке, могут путешествовать железной дорогой при условии наличия переноски, она должна быть при себе", – говорится в сообщении. Такое правило действует не из-за условной опасности, а именно из-за нехватки места на пассажирских багажных местах и дискомфорта для самих животных.

В компании добавили, что правила уже устарели, и сейчас команда работает над их обновлением, однако это довольно сложный и длительный процесс.

"Изменения вносят в Кабинет министров, поэтому скорость принятия решений зависит не только от "Укрзализныци". Сейчас мы изучили опыт иностранных железнодорожников, наработали череду предложений и рекомендаций, поэтому в скором времени они будут рассмотрены причастными специалистами", – заверили в "УЗ".

Позже Дарья добавила, что к разработке новых правил перевозки собак присоединилась зоозащитная организация UAnimals.

"Вместо того чтобы прибегнуть к громким публичным заявлениям, решили сначала встретиться с представителями "Укрзализныци" и проговорить общее видение и возможные действия. Меморандумов не будет, сразу беремся за дело", – заявили зоозащитники. Они обозначили главные векторы работы:

Обновить некоторые устаревшие пункты правил проезда в поездах, чтобы они стали более инклюзивными для людей с животными.

Организовать социальную кампанию, чтобы призвать пассажиров без животных более человечно относиться к пассажирам с животными.

UAnimals присоединились в разработке новых правил перевозки животных

"Правила существуют для того, чтобы их соблюдать, но иногда реалии побуждают пересматривать правила. Радуемся, что "Укрзализныця" это поддерживает", – подытожили в UAnimals.

Ранее Фокус писал, что военного выгнали из вагона поезда из-за "плохого запаха".