"Имеет кучу болезней": заказчика убийства Гандзюк вызвали на службу в ВСУ, — активисты

По словам участников общественной инициативы, которая занимается расследованием убийства активистки, в суде адвокаты бывшего председателя Херсонского облсовета зачитали длинный список хронических заболеваний, из-за которых он не должен пройти ВВК.

Related video

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы Владислава Мангера и Алексея Левина, приговоренных к 10 годам заключения за убийство Екатерины Гандзюк, выяснилось, что Мангера вызывает на службу командир одной из воинских частей. Об этом сообщается на странице общественной инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

Отмечается, что командир воинской части А7382 выразил желание призвать на военную службу в свою часть Владислава Мангера. Сам Мангер также заявил в суде, что вскоре предоставит ходатайство Министерству обороны о своем призыве.

Однако, следует отметить, что адвокаты Мангера подготовили длинный перечень его хронических заболеваний, который был зачитан в суде, и сомневаются, что он пройдет медицинскую комиссию.

"Мы пока не знаем, зачем командиру бригады территориальной обороны нужен человек, который заказал убийство Кати Гандзюк и к тому же имеет кучу хронических болезней. Сегодня длинный перечень болезней Мангера, который составили адвокаты, зачитывала судья", — говорится в сообщении.

Отметим, что командование Сил обороны Украины официально не комментировало данную информацию.

Убийство Екатерины Гандзюк

В июле 2018 года председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, из-за личной неприязни, организовал нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Он поручил тогдашнему помощнику депутата облсовета Алексею Левину найти исполнителя, которым в итоге оказался Игорь Павловский, который и нашел исполнителя нападения на девушку — Сергея Торбина.

Хронология убийства выглядела следующим образом:

Торбин решил напасть на активистку и плеснуть ей в лицо кислоту. Сначала заплатил двум мужчинам (Владимиру Васяновичу и Вячеславу Вишневскому) за то, чтобы они некоторое время следили за Гандзюк, изучая ее график и привычки. Еще одному мужчине — Виктору Горбунову — поручил купить в магазине кислоту.

31 июля 2018 года в 8:45 Никита Грабчук, которому также заплатит Торбин, вылил на Екатерину кислоту. Девушку он подстерег возле ее дома. Девушку госпитализировали. А 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк умерла в больнице — 40 процентов ее тела было поражено химическими ожогами.

В июне 2019 года суд признал виновными и назначил наказание членам группы нападавших: Торбину — 6,5, Грабчуку — 6, Васяновичу и Вишневскому — по 4, Горбунову — 3 года лишения свободы.

26 июня 2023 года заказчика Владислава Мангера и организатора убийства Алексея Левина приговорили к 10 годам лишения свободы. Мангера признали виновным в заказе нападения, а Левина — в организации.

Также напомним, 24 апреля 2019 года напавшие на Гандзюк признали свою виновность. Они предоставили правдивые, последовательные и полные показания о событиях, в том числе и обличительные показания относительно своего участия в преступлении.