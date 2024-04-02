Пыль из Сахары и снижение температуры: синоптик рассказала, к чему готовиться украинцам

Наталка Диденко предупредила, что уже в ближайшие дни в Украину придет похолодание. Кроме того, возможно осложнение самочувствия из-за "отголоска" бури в далекой пустыне.

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Синоптик Наталья Диденко рассказала о перемещении пыли из Сахары по Европе и похолодании в Украине. Об этом известно из ее публикации в соцсетях.

О пыли из Сахары

Эксперт предупредила, что пыль, которая перемещается из районов пустыни Сахара, уже охватила значительную часть Европы и добирается до Украины.

"Наше запыление воздуха — это отголосок действительно песчаной далекой бури. Однако называть это пылевой бурей именно в Украине не спешите", — отметила она.

Диденко объяснила, что пылевая буря — это когда сильный ветер пересушивает почву и гоняет масштабными пространствами пыль. Из-за этого ухудшается видимость, тускнеет небо и трудно дышать.

В Украине чаще всего такие бури фиксируют на юге и юго-востоке. Сейчас атмосфера перенесла пыль из Сахары на другие территории, и она может распространиться на значительную часть страны уже "в ближайшее время".

"Поэтому позаботьтесь об увлажнении помещений, людям с проблемами дыхания — особенно осторожно, окна открывайте дозировано", — посоветовала синоптик.

О похолодании в Украине

2 апреля на западе ожидается дождь, местами с грозами. Температура снизится до +14-19 градусов. В остальных регионах осадков не предвидится, а столбики термометров будут фиксировать +20-25 градусов.

Также 2 апреля будет сильный ветер, порывы южные и юго-западные возможны до штормовых — до 15-20 метров в секунду. В Киеве также ожидается ветреная погода — сильный южный ветер до штормовых порывов 15-20 метров в секунду.

Не исключено ухудшение видимости и осложнение самочувствия из-за пыли из Сахары. Вечером в столице местами пройдет незначительный дождь, временами с грозой.

Максимальная температура 2 апреля ожидается +24 градусов. Однако уже со следующего дня начнется похолодание. В течение 3-5 апреля температура воздуха снизится.

Напомним, Метеорологическая станция Борисполь предупредила о существенном ухудшении качества воздуха из-за пыли из Сахары. Ее уже зафиксировали в Прикарпатье.

В Киеве усилили наряды полиции, которые патрулируют город. Правоохранители будут действовать в местах скопления людей — театрах, станциях метро, вокзалах и т.д.