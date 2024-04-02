Погода в Украине: в Киеве в первый день апреля зафиксировали 3 температурных рекорда (фото)

По данным Укргидрометцентра, начало апреля выдалось аномально теплым. Сразу в 17 украинских регионах были побиты температурные рекорды — воздух прогревался до +29 градусов.

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В Украину внезапно пришла настоящая весна. Температура воздуха на улице превышает 20 градусов тепла. За первый апрельский день в большинстве регионов были побиты температурные рекорды, а в Киеве и вовсе зафиксировано 3 таковых. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

Отмечается, что температура выше среднего была сразу в 17 украинских регионах. При этом, сильнее всего это заметно по западной части страны.

Луцк — +26,4°С;

Львов — +25,9°С;

Ужгород — +27,3°С;

Ровно — +26,3°С;

Тернополь — +25,4°С;

Ивано-Франковск — +27,7°С;

Черновцы — +29,1°С;

Житомир — +27°С;

Хмельницкий — +28,2°С;

Киев — +24,6°С;

Чернигов — +24,1°С;

Сумы — +22,3°С;

Полтава — +23,5°С;

Харьков — +24,5°С;

Днепр — +23,5°С;

Симферополь — +27,1°С.

"Вчера дневные максимумы во многих областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения. По данным метеорологических станций зафиксированы превышения на 1-6°", — говорится в сообщении.

В большинстве регионов Украины 1 апреля зафиксированы новые температурные рекорды Фото: Укргидрометцентр

В Киеве также было достаточно тепло и в Укргидрометцентре сообщили сразу о трех рекордах, которые были зафиксированы 1 апреля.

Минимальная температура воздуха. В 2017 году был поставлен рекорд на уровне 10°С, но 2024 год обновил его, ведь в понедельник в Киеве минимум было 10,4°С.

Максимальная температура воздуха достигла значения на уровне 24,6°С, что сразу на 4,3°С выше предыдущего показателя в 2016 году.

"Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 17,3°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2021 года на 3,2°С, а климатическую норму — на 10,4°С. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует концу мая", — говорится в сообщении.

В большинстве регионов Украины 1 апреля зафиксированы новые температурные рекорды Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 1 апреля сообщалось, каких аномалий ожидать от погоды в первую неделю апреля. Начало месяца должно порадовать аномальным теплом, но местами ожидаются дожди с грозами. Посреди недели украинцы почувствуют похолодание и местами даже заморозки, но вскоре снова воцарится весна.