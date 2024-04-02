Военный возмущен тем, что табачный гигант Philip Morris до сих пор работает в России

Блогер и политический эксперт, а ныне воин-спецназовец ВСУ — Кирилл Сазонов, возмутился тем, почему международная табачная компания Philip Morris International продолжает работать в России, соответственно платя там огромные налоги, на которые финансируется российская армия. Об этом пишет издание КП со ссылкой на страницу Кирилла Сазонова в Facebook.

"Табачная компания Philip Morris International продолжает работать в России, зарабатывать огромные деньги и платить там огромные налоги и акцизы. За два года войны! То есть они "вели переговоры" о выходе с рынка. Год. В феврале 2023 года заявили, что переговоры зашли в тупик. И что? Остались работать", — удивляется Кирилл Сазонов.

По его словам, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в 2023 году внесло Philip Morris International в список международных спонсоров войны.

"Где санкции? Где меры? Это же реальное спонсорство войны. Это деньги на ракеты, которые летят по мирным кварталам. Может, пора уже что-то делать на уровне Кабмина и Верховной Рады?", — резюмирует военный.