Військовий обурений тим, що тютюновий гігант Philip Morris досі працює в Росії

Блогер та політичний експерт, а нині воїн-спецпризначенець ЗСУ – Кирило Сазонов, обурився тим, чому міжнародна тютюнова компанія Philip Morris International продовжує працювати в росії, відповідно сплачуючи там величезні податки, на які фінансується російська армія. Про це пише видання КП з посиланням на сторінку Кирила Сазонова у Facebook.

"Тютюнова компанія Philip Morris International продовжує працювати в Росії, заробляти величезні гроші та платити там величезні податки та акцизи. За два роки війни! Тобто вони "вели переговори" про вихід із ринку. Рік. У лютому 2023 року заявили, що переговори зайшли в глухий кут. І що? Залишилися працювати", — дивується Кирило Сазонов.

За його словами, Національне агентство з питань запобігання корупції у 2023 році внесло Philip Morris International до списку міжнародних спонсорів війни.

"Де санкції? Де заходи? Це ж реальне спонсорство війни. Це гроші на ракети, які летять мирними кварталами. Може, час уже щось робити на рівні Кабміну та Верховної Ради?", — резюмує військовий.