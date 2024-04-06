Группа ДТЭК уплатила более 40 млрд налогов в 2023 году

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В течение 2023 года Группа ДТЭК Рината Ахметова уплатила 40,2 млрд гривен налогов. Об этом говорится в сообщении компании.

"40,2 млрд гривен — такую сумму налогов и сборов группа ДТЭК уплатила в госбюджет за 2023 год", — говорится в нем.

Отмечается, что за время полномасштабной войны ДТЭК инвестировал в Украине 1 млрд долларов в электросети, ремонты и восстановление электростанций, строительство новых мощностей, а также устойчивую добычу угля, нефти и газа.

В 2023 году компания запустила в работу І очередь Тилигульской ВЭС — первой в мире ветровой электростанции, построенной во время войны, всего в 100 км от линии фронта, отмечается в сообщении.

Напомним, в результате массированных комбинированных атак 22 и 29 марта ДТЭК потерял 80% своих генерирующих мощностей.