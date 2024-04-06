Група ДТЕК сплатила понад 40 млрд податків у 2023 році

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Протягом 2023 року Група ДТЕК Ріната Ахметова сплатила 40,2 млрд гривень податків. Про це йдеться в повідомленні компанії.

"40,2 млрд гривень – таку суму податків та зборів група ДТЕК сплатила до держбюджету за 2023 рік", — йдеться у ньому.

Зазначаєтсья, що за час повномасштабної війни ДТЕК інвестував в Україні 1 млрд доларів у електромережі, ремонти та відновлення електростанцій, будівництво нових потужностей, а також сталий видобуток вугілля, нафти та газу.

У 2023 році компанія запустила в роботу І чергу Тилігульської ВЕС – першої в світі вітровоі електростанції, побудованої під час війни, усього за 100 км від лінії фронту, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок масованих комбінованих атак 22 та 29 березня ДТЕК втратив 80% своїх генеруючих потужностей.