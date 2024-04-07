Онлайн-казино отбеливают репутацию и "пиарятся" на теме войны, — расследование Bihus.Info (видео)

Журналисты считают, что онлайн-казино создают себе репутацию "волонтеров". В расследовании указано, что сумму для передачи распиаренных "15 мавиков" онлайн-казино зарабатывает всего за 10 минут 48 секунд.

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Онлайн-казино пытаются спекулировать на теме войны, с помощью ярких заголовков постоянно "пиарятся" в СМИ. Об этом сообщает Bihus.Info.

Как говорится в заявлении расследователей, они пытаются продемонстрировать лояльность различным акциям. Предложения помощи касаются именно военных — "Запустили новый курс обучения для военных", "передали 15 мавиков" и так далее.

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Легкая цель для разведки РФ: Bloomberg написал о проблеме онлайн-казино в ВСУ

Создавая себе репутацию "волонтеров", игорный бизнес повышает к себе доверие. По мнению расследователей, сумму для передачи распиаренных "15 мавиков" онлайн-казино зарабатывает всего за 10 минут 48 секунд.

Журналисты считают, такие действия приводят к чьей-то зависимости. С их слов, они не осуждают помощь, но онлайн-казино используют в своих целях.

"Эксплуатация темы войны для рекламы игорной индустрии это низко, — говорится в сюжете.

За последние два года, по информации расследователей, гемблинг перерос в национальную проблему. Украинцы в 2023 году ежедневно тратили в онлайн-казино около 400 млн грн, а количество игроманов выросло в 8 раз.

Проблема с лудоманией в ВСУ

Нардеп Алексей Гончаренко 28 марта заявил, что военные, вместо того, чтобы инвестировать заработанные деньги в жилье, проигрывают их в казино. Он заявил, что якобы 9 из 10 украинских защитников страдают зависимостью от азартных игр (лудоманией). Командир отделения 24-й ОШБ ВСУ "Айдар" Станислав Бунятов возразил, что такими проблемами страдают только "тыловые" военные от скуки.

Проблема игровой зависимости стремительно среди военных распространилась. Аэроразведчик Павел Петриченко даже создал петицию относительно азартных игр, которая набрала необходимое количество голосов. Он заявил, что военнослужащие, которые уже третий год находятся вдали от своих семей, не имея возможности нормально отдохнуть и находясь в условиях постоянного стресса, являются психологически уязвимыми.

Напомним, 2 апреля президент Владимир Зеленский высказался по проблеме онлайн-казино. Он заявил, что СБУ, Минцифры и другие ведомства разрабатывают соответствующие шаги для контроля над отраслью азартных игр в онлайне.