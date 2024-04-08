Многомиллионные зарплаты в государственных энергетических компаниях: какие доходы задекларировали руководители "Укрнафты" и "Нафтогаза", — СМИ

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Директор "Укрнафты" Сергей Корецкий является самым высокооплачиваемым руководителем среди государственных энергетических компаний, — такие данные обнародовали журналисты "Слово и дело", говорится в материале издания "Телеграф".

Согласно декларациям, за 2023 год он получил 27,3 млн грн заработной платы (примерно 2,3 млн грн в месяц): 14,7 млн грн — в "Укрнафте" и еще 12,6 млн грн по совместительству в "Укртатнафте". Его формальный шеф — председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов — идет вторым списке с годовой зарплатой в 21,4 млн грн.

Однако, как отмечает издание, у государственной нефтяной компании не только самый дорогой руководитель, но и самый дорогой топ-менеджмент. По данным деклараций поданных в НАПК за 2023 год директор "Укрнафты" вместе с заместителями получили 59,8 млн грн заработной платы. НАК "Нафтогаз" снова на втором месте — за год его правление заработало 51,2 млн грн.

Самые большие зарплаты в "Укрнафте" получили заместитель директора по финансам Юрий Ткачук — 9,5 млн грн, заместитель директора и главный инженер Олег Мальчик — 8,1 млн грн, заместитель директора по персоналу Елена Артазей — 6,7 млн грн, и заместитель директора по вопросам безопасности Константин Мацера — 6,3 млн грн в год.

Журналисты отмечают, что это "голые" оклады без бонусов, которые могут достигать 50% от годовой зарплаты.

На этом фоне издание вспоминает, как часто руководитель "Укрнафты" вспоминает рекордные 24 млрд грн чистой прибыли за 2023 год, которые были получены за счет доходов "Укртатнафты". Также в материале говорится о том, что фактическая добыча нефти в 2023 был ниже плана — 1,409 млн тонн против 1,450 млн тонн, но плановый показатель "случайно" был снижен до 1,405 млн тонн, благодаря чему компания вписалась в план.