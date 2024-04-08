Багатомільйонні зарплати в державних енергетичних компаніях: які доходи задекларували керівники "Укрнафти" і "Нафтогазу", - ЗМІ

Related video

Директор "Укрнафти" Сергій Корецький є найбільш високооплачуваним керівником серед державних енергетичних компаній, — такі дані оприлюднили журналісти "Слово і діло", йдеться у матеріалі видання "Телеграф".

Згідно з деклараціями, за 2023 рік він отримав 27,3 млн грн заробітної плати (приблизно 2,3 млн грн в місяць): 14,7 млн грн — в "Укрнафті" та ще 12,6 млн грн за сумісництвом в "Укртатнафті". Його формальний шеф — голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов — йде другим списку із річною зарплатою у 21,4 млн грн.

Проте, як зазначає видання, у державної нафтової компанії не тільки найдорожчий керівник, але і найдорожчий топ-менеджмент. За даними декларацій поданих у НАЗК за 2023 рік директор "Укрнафти" разом із заступниками отримали 59,8 млн грн заробітної плати. НАК "Нафтогаз" знову на другому місці — за рік його правління заробило 51,2 млн грн.

Найбільші зарплати в "Укрнафті" отримали заступник директора з фінансів Юрій Ткачук — 9,5 млн грн, заступник директора і головний інженер Олег Мальчик — 8,1 млн грн, заступник директора з персоналу Олена Артазей — 6,7 млн грн, та заступник директора з питань безпеки Костянтин Мацера — 6,3 млн грн на рік.

Журналісти зауважують, що це "голі" оклади без бонусів, які можуть досягати 50% від річної платні.

На цьому фоні видання пригадує, як часто керівник "Укрнафти" згадує рекордні 24 млрд грн чистого прибутку за 2023 рік, які були отримані за рахунок доходів "Укртатнафти". Також в матеріалі йдеться про те, що фактичний видобуток нафти в 2023 був нижче плану — 1,409 млн тонн проти 1,450 млн тонн, але плановий показник "випадково" був знижений до 1,405 млн тонн, завдяки чому компанія вписалася в план.