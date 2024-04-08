Выписал сам себе премий на более 40 тысяч: во Львове осудили чиновника, но есть нюанс
Чиновник, как говорится в постановлении суда, дважды выписал себе премии в размере двух окладов, за что его оштрафовали на почти в 12 раз меньшую сумму.
В Украине осудили за админправонарушение, связанное с коррупцией, чиновника, который выписывал сам себе премии. Об этом известно из постановления Шевченковского районного суда города Львова от 27 марта.
Украинец занимал должность заместителя директора и заведующего патоморфологического отдела Львовской региональной государственной лаборатории государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
21 апреля 2022 года он выписал себе же премию в размере двух окладов — 11500,50 гривен. Мало того, начальнику Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области он об этом не сообщил, хотя был обязан по закону.
22 сентября уже 2023 года чиновник снова назначил себе премию в размере двух окладов — уже 28751,25 гривны. Руководство Госпродпотребслужбы в регионе оставалось не в курсе такой "щедрости".
В суде отметили, что у заместителя директора гослаборатории возник "реальный конфликт интересов" между частным желанием получать большие выплаты и его служебными полномочиями. Украинца признали виновным и назначили ему штраф в размере 3400 гривен. От уплаты судебного сбора чиновника освободили, потому что он имеет инвалидность II группы.
В постановлении суда не уточняются данные чиновника, однако, как утверждает издание ZAXID.NET, речь идет об Игоре-Мирославе Пидганюке.
Напомним, что ранее OSINT-расследователь проинформировал, что в Сирии зафиксировали два российских балкера с краденым украинским зерном. Отмечается, что они привезли 55 тысяч тонн зерна.