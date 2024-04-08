"Воздвиженка" заявляет о домыслах о неэффективности управления активами, — СМИ

5 апреля Агентство по розыску и менеджменту активов (далее АРМА) на своем Интернет-сайте разметило информацию, что "управление ООО "ЖК Воздвиженка" (далее ЖКВ, Управляющий) 126 объектами недвижимости признано ненадлежащим". Также АРМА заявило о своем решении сменить управляющего этих объектов.

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По признанию самого же АРМА, ЖКВ является наиболее доходным управляющим, который обеспечивает львиную долю всех доходов АРМА от управления активами: 55% в 2021 году, 62% в 2022 году, 28% в 2023 году. Как указано на сайте ЖКВ, в 2023 году удельный вес Управляющего в общем доходе АРМА снизился из-за существенного увеличения пула принятых АРМА в управление активов при неизменном пуле активов, которыми управляет ЖК Воздвиженка. Эффективность управления подтверждена справками самого же АРМА за этот период по результатам нескольких проверок, передает depo.ua.

В ЖКУ заявили, что "домыслы о неэффективности управления ЖКУ активами противоречат Закону "Об АРМА", Порядку осуществления контроля за эффективностью управления активами (Постановление КМУ от 10.05.2018 № 351) и Методическим рекомендациям "Руководства по управлению арестованным имуществом" (Приказ АРМА от 29.11.2018 № 343), согласно которым критериями эффективности управления являются:

сохранение и, по возможности, увеличение экономической стоимости активов, которое раскрывается через показатели доходов, которые активы могут приносить;

доходность управления, которая раскрывается через обеспечение поступлений в госбюджет вследствие превышения размера доходов над размером связанных с управлением расходов".

Начиная с мая 2022 года ЖКУ ежемесячно увеличивает размер доходов от управления, которые после начала широкомасштабной военной агрессии упали втрое. В первом квартале 2024 года размер доходов превысил довоенный уровень и продолжает расти.

Как заявили в ЖКУ, компания "неуклонно обеспечивает соблюдение обоих критериев эффективности управления, несмотря на это с конца 2023 года руководство АРМА проявляет откровенно негативное отношение к ЖКУ, пытаясь опровергнуть эффективность управления арестованными активами с целью отказа в пролонгации договоров управления или даже их досрочного расторжения".

В ЖКУ акцентируют внимание, что "закрутив "бюрократическое колесо" (бесконечные запросы и проверки), АРМА практически заблокировало бизнес-деятельность ЖКУ".

"В целом мы своевременно подали около 35 ответов, обоснований и объяснений на 5 000 листах", — заявил Управляющий.

В компании считают, что на предвзятое отношение к Управляющему указывает сумма претензий АРМА:

"Претензии АРМА касаются 0,5 млн грн, при том, что ЖКУ привлекло от управления имуществом почти 500 млн грн. То есть 0,1 % от привлеченных средств (!)".

ООО "ЖК Воздвиженка" собирается провести пресс-конференцию, в ходе которой предоставит более детальный анализ ситуации и откроет чьи интересы могут стоять за недружественными действиями АРМИ, которые вредят интересам государства, и дискредитируют процесс управления арестованным имуществом.