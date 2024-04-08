"Воздвиженка" заявляє про домисли щодо неефективності управління активами, — ЗМІ
5 квітня Агентство з розшуку та менеджменту активів (далі АРМА) на своєму Інтернет-сайті розмітило інформацію, що "управління ТОВ "ЖК Воздвиженка" (далі ЖКВ, Управитель) 126 об'єктами нерухомості визнано неналежним". Також АРМА заявило про своє рішення змінити управителя цих об’єктів.
За визнанням самого ж АРМА, ЖКВ є найбільш дохідним управителем, який забезпечує левову частку усіх доходів АРМА від управління активами: 55% в 2021 році, 62% в 2022 році, 28% в 2023 році. Як вказано на сайті ЖКВ, в 2023 році питома вага Управителя в загальному доході АРМА знизилась через істотне збільшення пулу прийнятих АРМА в управління активів при незмінному пулі активів, якими управляє ЖК Воздвиженка. Ефективність управління підтверджена довідками самого ж АРМА за цей період за результатами декількох перевірок, передає depo.ua.
В ЖКВ заявили, що "домисли щодо неефективності управління ЖКВ активами суперечать Закону "Про АРМА", Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами (Постанова КМУ від 10.05.2018 № 351) та Методичним рекомендаціям "Настанови з управління арештованим майном" (Наказ АРМА від 29.11.2018 № 343), згідно з якими критеріями ефективності управляння є:
- збереження та, за можливості, збільшення економічної вартості активів, яке розкривається через показники доходів, які активи можуть приносити;
- дохідність управління, яка розкривається через забезпечення надходжень до держбюджету внаслідок перевищення розміру доходів над розміром пов’язаних з управлянням витрат".
Починаючи з травня 2022 року ЖКВ щомісячно збільшує розмір доходів від управління, які після початку широкомасштабної військової агресії впали втричі. В першому кварталі 2024 року розмір доходів перевищив довоєнний рівень і продовжує зростати.
Як заявили в ЖКВ, компанія "неухильно забезпечує дотримання обох критеріїв ефективності управління, попри це з кінця 2023 року керівництво АРМА виявляє відверто негативне ставлення до ЖКВ, намагаючись спростувати ефективність управління арештованими активами з метою відмови в пролонгації договорів управління або навіть їх дострокового розірвання".
В ЖКВ акцентують увагу, що "закрутивши "бюрократичне колесо" (нескінченні запити та перевірки), АРМА практично заблокувало бізнес-діяльність ЖКВ".
"Загалом ми своєчасно подали близько 35 відповідей, обґрунтувань і пояснень на 5 000 аркушах", — заявив Управитель.
В компанії вважають, що на упереджене ставлення до Управителя вказує сума претензій АРМА:
"Претензії АРМА стосуються 0,5 млн грн, при тому, що ЖКВ залучило від управління майном майже 500 млн грн. Тобто 0,1 % від залучених коштів (!)".
ТОВ "ЖК Воздвиженка" збирається провести пресконференцію, в ході якої надасть детальніший аналіз ситуації та відкриє чиї інтереси можуть стояти за недружніми діями АРМИ, які шкодять інтересам держави, та дискредитують процес управляння арештованим майном.